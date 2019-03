Gli Europei indoor di atletica leggera si chiudono per i colori azzurri con una bella medaglia di bronzo conquistata dalle ragazze della staffetta 4×400 Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Marta Milani con il tempo di 3’31”90 e chiudendo dietro a Polonia (3’28”77) e Gran Bretagna (3’29”55); quarta la francia a soli 22 millesimi dalle italiane.

Seconda medaglia nella manifestazione continentale dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nella gara di salto in alto

Alla fine ha pagato la scelta di far gareggiare sia la Lukudo, alla quarta prova sul doppio in giro in tre giorni, sia la Folorunso, che veniva da una caduta durante la semifinale individuale. Sono proprio loro due che hanno iniziato la staffetta e dopo una buona partenza della Lukudo, però arrivata visibilmente stanca nella parte finale, la Folorunso è riuscita a dare un’ottima spinta nella sua frazione riuscendo a passare il testimone da terza, lanciando la Bazzoni apparsa in ottima forma come nei suoi anni migliori da staffettista; gli ultimi 400 metri hanno visto la Milani tenere il terzo posto con tutte le sue forze da una Francia che alla fine aveva quasi recuperato lo svantaggio accumulato nelle prime tre frazioni.

L’Italia torna sul podio della staffetta donne diciassette anni dopo l’ultima volta, quando Daniela Reina, Patrizia Spuri, Carla Barbarino e Danielle Perpoli riuscirono a conquistare la medaglia di bronzo a Vienna, nell’edizione del 2002.