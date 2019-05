Oggi l’atletica leggera fa tappa in Cina dove a Shanghai (ore 13) è in programma la seconda tappa della Diamond League.

Diamond League Shanghai, la presentazione della tappa:

Ci sarà una partecipazione di grande livello basti pensare alla gara dei 100 metri con i miglior quattro sprinter al mondo della scorsa stagione, ovvero Christian Coleman, Noah Lyles, Ronnie Baker e Mike Rodgers; la grande sfida sui 400 m ostacoli tra Raj Benjamin e Abderrahman Samba; nei 400 m femminili ci sarà il debutto il duello tra Sydney McLaughlin contro Salwa Eid Naser. Grand attesa anche nei 5000 metri con il terzetto etiope che si darà battaglia presumibilmente fino all’ultimo con Yomif Kejelcha, Selemon Barega e Hagos Gebrihwet; infine si prospetta un bel duello anche nei 200 m con la sfida tra Andre De Grasse ed Alonso Edward.

Da segnalare per i colori azzurri il forfait di Gianmarco Timberi nella gara del salto in alto a causa di una contusione al piede destro, per non pregiudicare la partecipazione al Golden Gala Pietro Mennea in programma il prossimo 6 giugno.

Diamond League Shanghai, il programma completo delle gare:

Ore 12.10: lancio del giavellotto femminile

Ore 12.19: salto in alto maschile

Ore 12.27: lancio del peso femminile

Ore 12.35: salto in alto femminile

Ore 13.04: 400 ostacoli maschili

Ore 13.13: 5000 metri maschili

Ore 13.25: salto in lungo maschile

Ore 13.36: 400 metri femminili

Ore 13.46: lancio del giavellotto maschile

Ore 13.52: 1500 metri femminili

Ore 14.06: 100 metri femminili

Ore 14.15: 400 metri maschili

Ore 14.26: 110 metri ostacoli maschili

Ore 14.34: 3000 metri siepi femminili

Ore 14.53: 100 metri maschili

Diamond League diretta tv e streaming:

Il meeting di Shanghai, seconda tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) a partire dalle ore 13, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e commento tecnico dell'ex atleta Stefano Baldini.

Il meeting potrà essere vista anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, dove sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky.