Questa sera alle ore 18.25 allo stadio Olimpico di Stoccolma è in programma la terza tappa della Diamond League di atletica leggera, che farà da prologo al Golden Gala Pietro Mennea in programma giovedì 6 giugno.

Diamond League Stoccolma, la presentazione della tappa

Ci sarà un cast di grande livello questa sera in terra svedese come ad esempio nel salto il lungo il campione indoor cubano Juan Miguel Echevarria se la vedrà con il campione del mondo sudafricano Luvo Manyonga, il campione olimpico americano Jeff Henderson ed il campione europeo greco Mitiadis Tentoglou, per una gara che promette grande emozioni.

Tra gli altri protagonisti e favoriti per il successo di tappa vanno sicuramente menzionati Michael Norman sui 400 metri, Ramil Gulyev sui 200 metri, Kendra Harrison sui 100 ostacoli femminili, Maria Lasitskene nel salto in alto che vedrà partecipare anche l’azzurra Elena Vallortigara, sui 1500 metri i fratelli Ingebrigtsen che se la dovranno vedere contro i kenioti Elijah Motomei Manangoi e Timothy Cheruyiot, Sam Kendricks nel salto con l’asta maschile, Hellen Obiri sui 5000 metri, Fedrick Dacres contro l’atleta di casa Daniel Stahl nel lancio del disco maschile e Laura Muir sui 1500 metri.

Diamond League Stoccolma, programma gare:

Ore 18.25: Lancio del disco femminile

Ore 19.35: Salto in lungo maschile

Ore 19.40: Salto con l’asta femminile

Ore 20.03: 400 metri maschili

Ore 20.08: Salto in alto femminile

Ore 20.22: 200 metri maschili

Ore 20.30: 5000 metri femminili

Ore 20.52: 100 metri ostacoli femminili

Ore 20.56: Lancio del disco maschile

Ore 21.15: 800 metri donne

Ore 21.30: 200 metri femminili

Ore 21.40: 1500 metri maschili

Ore 21.52: 400 metri ostacoli maschili

Diamond League Stoccolma, diretta tv e streaming

Il meeting di Stoccolma terza tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) a partire dalle ore 20, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.

Il meeting potrà essere vista anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, dove sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky.