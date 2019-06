Atletica Leggera, Diamond League Golden Gala Roma: programma completo delle gare, diretta tv e streaming dalle 20

La quarta tappa della Diamond League di atletica leggera fa tappa quest’oggi (inizio ore 17.30) allo stadio Olimpico di Roma dove ci sarà il Golden Gala Pietro Mennea che dall’ormai lontano 1980 si disputa ogni anni a fine primavera, e dove tra gli ospiti della serata ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Golden Gala, presentazione della tappa

Il cast di partecipazione del Golden Gala è di grande rilievo, basti pensare che scenderanno in pista e in pedana 134 medaglie olimpiche e mondiali vinte da 55 atleti e 13 campioni europei di Berlino 2018.

Una delle gare clou del meeting è senz’altro quella dei 200 metri che vedrà la partecipazione della stellina azzurra Filippo Tortu che battaglierà contro i più forti del mondo: Noah Lyles (campione delle ultime due Diamond League), Jereem Richards (bronzo mondiale), Michael Norman (campione NCAA dei 400 metri) e Ramil Gulyev (campione europeo e mondiale).

Nel salto in alto Gianmarco Tamberi farà il suo debutto outdoor dopo aver vinto nel marzo scorso la medaglia d’oro agli europei indoor (con 2.32 m) di Glasgow e sicuramente dovrà impegnarsi parecchio il valore dei suo avversari: Bohdan Nondarenko (che torna a gareggiare dopo un anno per via del grave infortunio), Naoto Tobe, Brandon Starc e Andiy Protsenko tanto per citare i più importanti.

Nei 110 metri ostacoli ci sarà in pista tutto il podio degli Europei di Berlino 2018 la medaglia d’oro Pascal Martinot Lagarde, l’argento Sergey Shubenkov e il bronzo Orlando Ortega.

Nel getto del peso mancherà il campione olimpico Ryan Crouser ma in pedana saranno attesi sei atleti con un personale di oltre 22 metri, dove il favorito sulla carta è l’americano Darrell Hill, vincitore del titolo della Diamond League due anni fa.

Ma anche le gare femminili promettono spettacolo come i 1500 metri con Laura Muir, Genzebe Dibaba e Gudaf Tsegay che vorranno abbattere il muro dei quattro minuti; particolare attenzione anche al salto con l’asta con un livello di partecipazione simile ad una gara Olimpica: Aikaterini Stefanidi, Sandi Morris, Anzelika Sidorova, Holly Bradshaw e Jennifer Suhr. Parteciperà anche la romana classe ’94 Sonia Malavisi che davanti al pubblico di casa vorrà cercare di battere il suo record personale di 4.51 m.

Infine non si può dimenticare certamente la gara di salto in lungo con le migliori atlete pronte a darsi battaglia con la favorita Caterine Ibarguen, Ivana Spanovic e Brittney Reese.

Diamond League Golden Gala, il programma delle gare

17.30 Lancio del giavellotto femminile

18.30 Getto del peso maschile

18.35 Salto in lungo femminile

19.15 Salto con l’asta femminile

20.13 400 m ostacoli femminile

20.15 Salto in alto maschile

20.23 800 m maschile

20.30 Salto triplo maschile

20.35 100 m femminile

20.45 5000 m maschile

21.05 400 m femminile

21.15 1500m femminile

21.25 200 m maschile

21.35 110 m ostacoli maschile

Golden Gala, diretta e tv streaming

Per tutti gli appassionati di atletica leggera il Golden Gala sarà visibile sul canale Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), l’evento potrà essere anche seguito in diretta streaming su Rai Play.