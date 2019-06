Atletica Leggera, Diamond League Oslo: programma completo delle gare, diretta tv e streaming dalle 20

Oggi pomeriggio alle ore 18 è in programma al Bislett Stadion di Oslo la 5.a tappa della Diamond League di atletica leggera che vedrà la partecipazione di molti campioni anche molto giovani; per l’Italia fari puntati Filippo Tortu che per la prima volta parteciperà ad una tappa di Diamond League all’estero e che sarà impegnato nei 100 metri. Purtroppo il meteo non promette nulla di buono con cielo nuvoloso e temperature non proprio estive.

Diamond League Oslo, presentazione della tappa

Per quanto riguarda le gare maschili principali sono proprio i 100 metri che la faranno da padrone come spesso capita, con il favorito sprinter americano Christian Coleman che all’esordio stagionale è stato battuto al fotofinish da Noah Lyles con il tempo di 9″86. Ricordiamo che Coleman, nella finale della scorsa stagione di Diamond League disputata a Bruxelles, vinse in 9″79 diventando il settimo sprinter più veloce di sempre.

Nei 400 ostacoli da registrare l’assenza di Abderrahman Samba infortunato, ma ci sarà presumibilmente il duello tra l’atleta di casa Karsten Warlhom e l’anglo-verginiano Kyron McMaster, con quest’ultimo che ha vinto ultime due finali di Diamond League (2017 e 2018).

Nel salto con l’asta l’americano Sam Kendricks sarà il favorito, ma attenzione allo svedese campione europeo Armand Duplantis che vorrà finalmente battere il suo rivale visto che in undici confronti ne ha persi dieci.

Il lancio del giavellotto parlerà tedesco con la presenza del campione olimpico ed europeo Thomas Rohler, del campione mondiale Joahnnes Vetter e del vice campione d’Europa e vincitore della Diamond League 2018 Andreas Hofmann.

L’ultima gara della serata sarà il One Mile Men con i gemelli norvegesi grandi idoli di casa, Jakob e Filip Ingebrigtsen che vorranno sfatare il tabù che non ha mai visto un’atleta di casa vincere questa gara a Oslo. Oltre a loro, particolare attenzione sul gibutiano Ayanleh Souleiman, campione del mondo indoor a Sopot 2014 e vincitore questa gara a Oslo nel 2014 e il keniano Bethwell Birgen, bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 sui 3000 metri.

Per le donne fari puntati sui 3000 siepi con un cast di altissimo livello con la keniana Beatrice Chepkoech favorita, ma che dovrà vedersi le spalle soprattutto dalla statunitense Emma Coburn, dalle keniane Celliphine Chepsol e Hyvin Kyeng, dall’ugandese Peruth Jemutai, senza dimenticare le tante atlete europee presenti a cominciare dalla tedesca Gesa Felicitas Krause, bronzo ai Mondiali di Pechino 2018.

Nel salto triplo la colombiana Caterine Ibarguen cercherà il poker ad Oslo dopo le vittorie nel 2013, 2015 e 2018, ma non sarà facile vista la presenza dell’americana Tori Franklin e della giamaicane Shanieka Ricketts e Kimberly Williams.

Nei 100 metri ostacoli grandi favorite le americane Brianna McNeal e Nia Ali; mentre nel salto in alto duello tra la campionessa russa Maria Lasitskene, che ha vinto 61 delle ultime 63 gare disputate, e le due giovani ucraine, ovvero Yuliya Levchenko (argento ai Mondiali di Londra 2017 dietro alla russa) e Yaroslava Mahuchikh che quest’anno ha vinto la prima tappa di Diamond League a Doha.

Diamond League Oslo, programma delle gare:

Ore 19.00 Salto in alto femminile

Ore 19.15 Lancio del peso femminile

Ore 19.30 Salto con l’asta maschile

Ore 20.03 400 ostacoli femminili

Ore 20:17: Salto triplo femminile

Ore 20:25 3000 metri femminili

Ore 20:30 Lancio del giavellotto maschile

Ore 20:47 100 metri ostacoli femminili

Ore 21.00 100 metri maschili

Ore 21:10 3000 siepi donne

Ore 21:32 400 metri ostacoli uomini

Ore 21:41 200 metri donne

Ore 21:51 One mile men

Diamond League Oslo, diretta tv e streaming

Il meeting di Oslo, quinta tappa della Diamond League di atletica leggera, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) a partire dalle ore 20, con la telecronaca di Nicola Roggero e con il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.