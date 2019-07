Atletica Leggera, Diamond League Londra: programma completo delle gare, dove vedere la tappa tv e streaming 20-21 luglio

Grande weekend di atletica leggera con la decima tappa della Diamond League che si disputerà a Londra, al contrario delle altre tappe, questa terrà compagnia agli appassionati per due giorni con le gare più o meno equamente distribuite che vedrà un cast di partecipazione molto importante.

Diamond League Londra, la presentazione delle gare

Solamente due gli atleti azzurri presenti, ovvero Yemaneberhan Crippa nei 5000 metri che se la vedrà con il favorito norvegese Jakob Ingebrigtsen e Eseosa Desalu nei 200 metri femminili (gara però non valida per i punti di Diamond League). Nei 100 metri che avranno due batterie da nove atleti ciascuno, il quartetto Andre De Grasse, Zharnel Hughes, Yohan Blake e Akani Simbine si dovrebbe giocare la vittoria finale.

I 400 metri non vedrà nessun americano al via, ma ci sarà curiosità per vedere all’opera Abderrahmane Samba che ultimamente ha messo da parte i 400 ostacoli per cimentarsi su quelli piani; negli 800 metri bel duello quello che si prospetta tra Nijel Amos ed Emmanuel Korir, senza dimenticare il duo polacco Adam Kszczot e Marcin Lewandowski.

Nelle gare ad ostacoli, molto interessante quella dei 110, con il trio Omar McLeod, Pascal Martinot Lagarde e Andrew Pozzi, mentre in quella dei 400 (non valida per i punti della Diamond League) ci sarà il ritorno alle gare di Karsten Warholm dopo che lo scorso 13 giugno nella sua Oslo ha firmato il record europeo con il grande tempo di 47″33 battendo il precedente che resisteva dal 1995 quando il francese Stéphane Diagana fece 47″37. Gli avversari odierni da battere saranno sulla carta Kyron McMaster, Byron Robinson e Amere Lattin.

Nel salto in alto il favoritissimo Mutaz Essa Barshim sembra non avere rivali, l’unico forse che potrebbe impensierirlo è Ilya Ivanyuk, mentre nel salto in lungo gareggeranno i migliori, ovvero Juan Miguel Echevarria, Luvo Manyonga, Rushwaal Samaai e Miltiadis Tentoglu. Nel salto triplo il favorito Christian Taylor dovrà guardarsi le spalle soprattutto da Pedro Pablo Pichardo.

Infine nell’unica gara di lancio, quella del disco, ci sarà la solita battaglia per il primo posto tra Daniel Stahl e Fedrick Dacres.

Diamond League Londra, il programma delle gare

Sabato 20 luglio (orario italiano)

14.35: Batterie 100 m ostacoli femminili

15.04: 400 m femminili

15.09: salto con l’asta femminile

15.20: lancio del giavellotto femminile

15:35: batterie 100 m maschili

15.40: salto triplo maschile

15.55: 800 m maschili

16.29: 100 m ostacoli femminili

16.39: 1500 m femminili

16.50: 100 m maschili

Domenica 21 luglio (orario italiano)

14.50; lancio del disco maschile

15.04: 400 m maschili

15.15: batterie 100 m femminili

15.20: salto in alto maschile

15.40: salto in lungo femminile

15.56: 5000 m femminili

16.29: 400 m ostacoli femminili

16.50: 100 m femminili

Diamond League Londra, diretta tv e streaming 20-21 luglio

Il meeting di Londra, decima tappa della Diamond League di atletica leggera, sarà visibile su Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder Sky) sabato 20 in differita a partire dalle ore 18.30, mentre domenica 21 ci sarà la diretta su Sky Sport Uno HD (ch. 201 del decoder Sky e 112 o 382 del digitale terrestre) dalle ore 15. Entrambi i giorni le telecronache della tappa saranno a cura di Nicola Roggero con il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.

Un’alta modalità di seguire il meeting londinese sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.