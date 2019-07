Questa sera nel Principato di Monaco si è disputa la nona tappa della Diamond League.

Diamond League Monaco, tutti i podi delle gare

Giavellotto maschile

1) Andreas Hofmann 87.84 m

2) Magnus Kirt 87.47 m

3) Thomas Rohler 86.04 m

Salto con l’asta maschile

1) Piotr Lisek 6.02 m

2) Armand Duplantis 5.92 m

3) Thiago Braz 5.92 m

Salto in alto femminile

1) Mariya Lasitskene 2.00 m

2) Mirela Demireva 1.94 m

3) Nicola McDermott 1.94 m

400 m hs femminili

1) Sydney McLaughlin 53″32

2) Ashley Spencer 54″46

3) Zuzana Hejnova 54″55

800 m maschili

1) Nijel Amos 1’41″89

2) Ferguson Cheruiyot Rotich 1’42″54

3) Amel Tuka 1’43″62

400 m maschili

1) Steven Gardiner 44″51

2) Abderrahman Samba 45″00

3) Nathan Strother 45″54

Salto triplo maschile

1) Christian Taylor 17.82 m

2) Will Claye 17.75 m

3) Pedro Pablo Pichardo 17.38 m

100 m hs femminili

1) Kendra Harrison 12″43

2) Danielle Williams 12″52

3) Christina Clemons 12″62

200 m femminili

1) Shaunae Miller-Uibo 22″09

2) Elaine Thompson 22″44

3) Dafne Schippers 22″45

Brave like Gabe Mile femminile

1) Sifan Hassan 4’12″33

2) Laura Weightman 4’17″60

3) Gabriela Debues-Stafford 4’17″87

100 m maschili

1) Justin Gatlin 9″91

2) Noah Lyles 9″92

3) Michael Rodgers 10″01

3000 m siepi maschili

1) Soufiane El Bakkali 8’04″82

2) Benjamin Kigen 8’05″12

3) Getnet Wale 8’05″51

Questa sera (ore 20) nel Principato di Monaco allo stadio Louis II sarà in programma la nona tappa della Diamond League di atletica leggera, ovvero il Meeting Herculis 2019; in realtà ieri c’è stato il prologo con la gara del salto triplo femminile che ha visto vincere la venezuelana Yulimar Rojas con 14.98 m.

Diamond League Monaco, la presentazione della gare

Questa sera ci saranno parecchie stelle dell’atletica mondiale, uno su tutti il velocista statunitense Noah Lyles che la settimana scorsa a Losanna è riuscito a fare un grandioso 19″50 sui 200 metri; ad opporsi questa sera il connazionale Justin Gatlin che vorrà batterlo nei 100 metri. Nei 400 metri troveremo l’azzurro Davide Re che detiene il record italiano di specialità (44″77) che se la vedrà con un cast spettacolare: il bahamense vice-campione mondiale Steven Gardiner e favorito della gara, il qatariota Abderrahman Samba e il primatista di Barbados Jonathan Jones.

Secondo ed ultimo italiano presente a Monaco sarà Yohanes Chiappinelli impegnato nei 3000 siepi, ma per la prima volta presente in una tappa all’estero dopo le tre partecipazioni a Roma negli ultimi anni; saranno i due favoriti in questa gara ovvero il keniano Benjamin Kigen e il marocchino Soufiane el-Bakkali.

Ne salto in alto presumibilmente si giocheranno la vittoria il trio Piotr Lisek, Armand Duplantis e Sam Kendricks; nel lungo si daranno battaglia Christian Taylor e Will Claye ma attenzione al terzo incomodo Pedro Pablo Pichardo. Nel giavellotto Magnus Kirt che in questa stagione ha lanciato per due volte oltre i 90 metri, dovrà stare attento al campione olimpico Thomas Rohler.

Per quanto riguarda le donne merita menzione il salto triplo con la super sfida tra Caterine Ibarguen-Yulimar Rojas; nella gara del miglio Sifan Hassan è la favorita numero uno con Gudaf Tsegay che potrebbe però impensierirla, mentre nel salto in alto Mariya Lasitskene che detiene il record di questo meeting (2,05 m), vorrà cercare di continuare la sua solita carrellata di successi; infine nei 100hs attenzione alla giovanissima neo-primatista giamaicana Janeek Brown che sfiderà la primatista mondiale Kendra Harrison.

Diamond League Monaco, diretta tv e streaming

Il meeting di Monaco, nona tappa della Diamond League di atletica leggera, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky) a partire dalle ore 20, con la telecronaca di Nicola Roggero e con il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.

Un’alta modalità di seguire il meeting monegasco sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.