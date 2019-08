Atletica Leggera, Diamond League Birmingham: programma completo delle gare, diretta tv e streaming 18 agosto dalle 15

Domenica 18 agosto alle ore ore 15 si disputerà a Birmingham, l’undicesima tappa della Diamond League di atletica leggera. Saranno tredici le gare valide per il diamante (quattro le batterie) con un cast di partecipazione di assoluto livello, basti pensare che saranno in pista e in pedana più di sessanta medaglie tra rassegne iridate e Olimpiadi.

Diamond League Birmingham, la presentazione della tappa

Tra le gare principali maschili, nei 110 hs bel duello si prospetta tra il campione olimpico Omar McLeod che non vince una gara da tre mesi e Daniel Roberts vincitore degli ultimi Trials e che debutterà nella Diamond League; nei 400 metri attenzione al trio giamaicano Akeem Bloomfield, Demish Gaye e Nathon Allen che se la dovranno presumibilmente vedere con l’americano Kahmari Montgomery che viene da un Trials deludente.

Come al solito si preannuncia appassionante la sfida sui 100 metri con gli americani Christian Coleman e Mike Rodgers che dovranno stare attenti soprattutto al giamaicano Yohan Blake e al canadese Andre De Grasse.

Nel lancio del giavellotto l’estone Magnus Kirt, unico quest’anno a lanciare oltre i 90 metri, combatterà per la vittoria insieme al terzetto tedesco formato da Andreas Hofmann, Johannes Vetter e Thomas Rohler.

Per quanto riguarda il campo femminile, 200 metri di grandissima qualità dove ci saranno in pista l’olimpionica dei 400 metri Shaunae Miller-Uibo (Bahamas), la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, la britannica campionessa d’Europa Dina Asher-Smith senza dimenticare l’ivoriana vice-iridata Marie-Josée Ta Lou, l’olandese Dafne Schippers, la campionessa americana Dezerea Bryant.

La gara dei 3000 siepi parlerà come al solito giamaicano con la presenza del quartetto Beatrice Chepkoech, Hyvin Kiyeng, Norah Jeruto e Celliphine Chespol; nel lancio del disco sfida tra la favorita croata Sandra Perkovic che se la dovrà vedere contro le agguerrite Denia Caballero (Cuba) e Andressa De Morais (Brasile); infine nel salto con l’asta sempre favorita la greca Katerine Stefanidi che dovrà comunque fare attenzione all’esperta statunitense Jennifer Suhr, la cubana Yarisley Silva vincitrice agli ultimi Giochi Panamericani e l’atleta di casa Holly Bradshaw.

Diamond League Birmingham, programma delle gare

(Orario italiano)

13.45: lancio del disco femminile

14.02: 100 metri ostacoli donne (prima batteria)

14.07: salto con l’asta donne

14.14 : 100 metri ostacoli donne (seconda batteria)

14.46: 100 metri uomini (prima batteria)

14.55: 100 metri uomini (seconda batteria)

15.03: 400 metri uomini

15.10: salto in lungo donne

15.13: 400 metri ostacoli uomini

15.19: salto in lungo uomini

15.23: miglio donne

15.38: lancio del giavellotto uomini

15.55: 3000 siepi donne

16.22: 100 metri ostacoli donne (finale)

16.32: 100 metri uomini (finale)

16.41: 800 metri donne

15.52: 200 metri donne

Diamond League Birmingham, diretta tv e streaming

Il meeting di Birmingham undicesima tappa della Diamond League di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder, 112 o 382 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.