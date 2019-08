Atletica Leggera, finale Diamond League Zurigo: programma completo delle gare, diretta tv e streaming 29 agosto

Giovedì 29 agosto alle ore 20 allo stadio Letzigrund di Zurigo andrà in scena la prima finale della Diamond League 2019 che metterà in palio ben sedici trofei con tutti i migliori atleti mondiali a darsi battaglia per la vittoria finale; mentre il 6 settembre ci sarà la seconda finale a Bruxelles con altri sedici trofei in palio.

Diamond League Zurigo, presentazione del meeting

Nelle sedici gare svizzere ci saranno ben dodici (divisi equamente tra uomini e donne) atleti che potrebbero bissare il successo della scorsa stagione, per gli uomini Kyron McMaster (400 hs), Brandon Starc (salto in alto), Luvo Manyonga (salto in lungo), Selemon Barega (5000 metri), Emmanuel Korir (800 metri) e Andreas Hoffman (lancio del giavellotto); mentre per le donne Beatrice Chepkoech (3000 siepi), Salwa Eid Naser (400 metri), Gong Lijiao (lancio del peso), Shaunae Miller-Uibo (200 metri), Dalilah Muhammad (400 hs) e Taccjana Khaladovich (lancio del giavellotto).

La sfida più interessante è senza dubbio quella dei 100 metri maschili con i favoriti Noah Lyles e Justin Gatlin a battagliare per la vittoria, ma anche i 200 metri femminili non saranno da meno con il trio Miller-Uibo, Elaine Thompson e Dina Asher-Smith in pole position per il primo posto. Nei 400 metri femminili Salwa Eid Naser imbattuta da tredici mesi e dunque logica favorita della vigilia dovrà fare attenzione al duo americano Taylor Ellis-Watson e Shakima Wimbley.

Nei 400 ostacoli maschili si prospetta grande battaglia tra Karsten Warholm e Kyron McMaster con Yasmani Copello possibile terzo incomodo; per quanto riguarda i lanci, in quella del peso femminile la Gong Lijiao ha ottime probabilità di suggellare un bel 2019, nel giavellotto maschile il favorito Magnus Kirt si troverà di fronte il trio tedesco molto pericoloso formato dal campione uscente Andreas Hoffman, l’olimpionico Thomas Rohler e l’iridato Johannes Vetter; invece la gara femminile sembra dal pronostico scontato con Lu Huihui che nel 2019 può vantare otto delle migliori dodici prestazioni dell’anno.

Nell’asta maschile fari puntati su Sam Kendricks, Armand Duplantis e Piotr Lisek, gli unici tre che in questa stagione sono riusciti ad andare oltre i sei metri; infine nel salto lungo uomini che non avrà nemmeno un americano in finale, bella sfida quella tra Juan Miguel Echevarria e Luvo Manyonga.

Ricordiamo che in chiusura di meeting, alle ore 21.54, gareggeranno le azzurre della 4×100: convocate Anna Bongiorni, Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Alessia Pavese e Irene Siragusa; la gara ovviamente non farà parte della Diamond League.

Diamond League Zurigo, il programma delle gare

18.15: Salto triplo femminile

18.45: Salto in lungo maschile

18.50: Salto con l’asta maschile

19.05: Giavellotto femminile

19.40: Lancio del peso femminile

20.04: 400 metri femminili

20.13: 800 metri maschili

20.23: 3000 siepi femminili

20.41: 200 metri femminili

20.45: Salto in lungo maschile

20.48: 1500 metri femminili

20.55: Lancio del giavellotto maschile

21.02: 400 ostacoli femminili

21.13: 100 metri maschili

21.21: 5000 metri maschili

21.44: 400 ostacoli maschili

Diamond League Zurigo, diretta tv e streaming

La finale della Diamond League di Zurigo di atletica leggera sarà visibile su Sky Sport Arena HD (canale 204 del decoder) a partire dalle ore 20, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e il commento tecnico dell’ex atleta Stefano Baldini. Per gli abbonati di Sky, il meeting svizzero sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.