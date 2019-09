Atletica, Mondiali Doha: il programma completo della gare

Da oggi 27 settembre fino a domenica 6 ottobre si svolgeranno a Doha (Qatar) i Mondiali di atletica leggera che vedranno un cast di partecipazione degno della rassegna iridata.

Dopo sette Mondiali mancherà il campione giamaicano Usain Bolt che da Helsinki 2005 fino a Londra 2017 ha fatto emozionare tantissimi tifosi con le sue incredibili vittorie; proverà a prendere il suo posto (si fa per dire) l’americano Christian Coleman il più veloce nei 100 metri nelle ultime tre stagioni, ma non sarà il solo protagonista atteso al varco.

Meritano risalto il salto con l’asta e i 400 hs con una partecipazione di altissimo livello. Nei 400 hs Karsten Warlhom, Rai Benjamin e Abdi Samba promettono una gara da brivido con il record di Kevin Young che resiste dall 1992 a serio rischio, mentre nell’asta tra i tanti papabili vincitori scegliamo Duplantis e Kendricks come favoriti numeri uno e certamente battaglieranno fino all’ultimo centimetro.

Attenzione anche al salto in lungo con il campione Echevarria che può battere il record mondiale di Mike Powell (8.95) stabilito ai Mondiali di Tokyo 1991; nel salto in alto l’atleta di casa Mutaz Essa Barshim, dopo il brutto infortunio di quest’anno vorrà vincere la medaglia d’oro davanti alla sua gente. Altra gara sempre emozionante ovvero i 200 metri, che vedranno partire favorito lo statunitense Noah Lyles vero protagonista del 2019.

In campo femminile l’atleta da seguire principalmente l’olandese di origine etiope Sifan Hassan, reduce da un’annata fantastica e che sarà impegnata addirittura tre gare: 1500, 5000 e 1000 metri; nei 100 metri Shelly-Ann Fraser-Pryce cercherà un’impresa mai riuscita, ossia quelle di vincere il quarto titolo Mondiale nella gara più emozionante. Infine merita una menzione anche l’americana Dalilah Muhammad che nei 400 hs in questa stagione ha realizzato l’unico record del mondo in una specialità olimpica (52″20 ai Trials di luglio).

Per quanto riguarda gli azzurri, che ai Mondiali di Londra 2017 portarono sul podio soltanto Antonella Palmisano (bronzo nella marcia 20 km), i fari sono puntati principalmente su Eleonora Giorgi, Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi e sulla stella Antonella Palmisano; l’obiettivo è quello di provare a vincere almeno una medaglia e di mettere in luce soprattutto gli atleti più giovani.

Mondiali Doha, il programma completo delle gare

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Ore 15.30: Salto in lungo maschile qualificazioni

Ore 15.35: 100 metri maschili turno preliminare

Ore 15.40: Lancio del martello femminile gruppo A

Ore 16.10: 800 metri femminili batterie

Ore 16.30: Salto con l’asta femminile qualificazioni

Ore 17.05: 100 metri maschili batterie

Ore 17.10: Lancio del martello femminile gruppo B

Ore 17.40: Salto in alto femminile qualificazioni

Ore 18.00: 3 mila metri siepi femminili qualificazioni

Ore 18.25: Salto triplo maschile qualificazioni

Ore 18.55: 5 mila metri maschili batterie

Ore 19.30: 400 metri ostacoli maschili batterie

Ore 22.59: Maratona femminile finale

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 15.15: Lancio del disco maschile qualificazioni gruppo A

Ore 15.30: 100 metri femminili batterie

Ore 16.05: 800 metri maschili batterie

Ore 16.30: Salto con l’asta maschile qualificazioni

Ore 16.45: Lancio del disco maschile qualificazioni gruppo B

Ore 17:05: 400 metri ostacoli maschili semifinali

Ore 17:45: 100 metri maschili semifinali

Ore 18:15: 800 metri femminili semifinali

Ore 18.25: Lancio del martello femminile finale

Ore 19.00: 4×400 staffetta mista batterie

Ore 19.40: Salto in lungo maschile finale

Ore 20.10: 10 mila metri femminili finale

Ore 21.15: 100 Metri maschile finale

Ore 22.30: 50 km marcia maschile

Ore 22.30: 50 km marcia femminile

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 19.05: 200 metri maschili batterie

Ore 19.40: Salto con l’asta femminile finale

Ore 20.20: 100 metri femminili semifinali

Ore 20.45: Salto triplo maschile finale

Ore 20.55: 800 metri maschili semifinali

Ore 21.35: 4×400 staffetta mista finale

Ore 22.20: 100 metri femminili finale

Ore 22.30: 20 km marcia femminile

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

Ore 15.30: Lancio del giavellotto femminile qualificazioni gruppo A

Ore 16.05: 200 metri femminili batterie

Ore 17.00: Lancio del giavellotto femminile qualificazioni gruppo B

Ore 17.20: 400 metri femminili batterie

Ore 19.05: 110 metri ostacoli maschili batterie

Ore 19.30: Salto in alto femminile finale

Ore 19.50: 200 metri maschili semifinali

Ore 20.20: 5 Mila metri maschile finale

MARTEDI’ 1 OTTOBRE

Ore 15.30: Lancio del martello maschile qualificazioni gruppo A

Ore 15.35: 400 metri maschili batterie

Ore 15.50: Salto in alto maschile qualificazioni

Ore 16.30: 400 metri ostacoli femminili qualificazioni

Ore 17:00: Lancio del martello maschile qualificazioni gruppo B

Ore 17:15: 3 mila siepi maschili qualificazioni

Ore 19.05: Salto con l’asta maschile finale

Ore 19.50: 400 metri femminili semifinali

Ore 20.20: Lancio del giavellotto femminile finale

Ore 20.35: 200 metri femminili semifinali

Ore 21.10: 800 metri maschili finale

Ore 21.40: 200 metri maschili finale



MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE

Ore 15.35: 100 metri maschili decathlon (prima prova)

Ore 15.45: Lancio del peso femminile qualificazioni

Ore 16.05: 100 metri ostacoli femminili eptathlon (prima prova)

Ore 16.30: Salto in lungo maschile decathlon (seconda prova)

Ore 16.35: 1500 metri femminili batterie

Ore 17.00: Lancio del disco femminile qualificazioni gruppo A

Ore 17.15: Salto in alto femminile eptathlon (seconda prova)

Ore 17.25: 5 mila metri femminili batterie

Ore 17.50: Lancio del peso maschile decathlon (terza prova)

Ore 18.25: Lancio del disco femminile qualificazioni gruppo B

Ore 19.05: 110 metri ostacoli maschili semifinali

Ore 19.30: Lancio del peso femminile eptathlon (terza prova)

Ore 19.35: 400 metri maschili semifinali

Ore 19.40: Salto in alto maschile decathlon (quarta prova)

Ore 20:05: 400 metri ostacoli femminili semifinali

Ore 20.40: Lancio del martello maschile finale

Ore 20.50: 200 metri femminili eptathlon (quarta prova)

Ore 21.35: 200 metri femminile finale

Ore 21.55: 110 metri ostacoli maschili finale

Ore 22.15: 400 metri maschili decathlon (quinta prova)

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE

Ore 15.35: 110 metri ostacoli maschili decathlon (sesta prova)

Ore 15.40: Salto triplo femminile qualificazioni

Ore 16.30: Lancio del disco maschile decathlon gruppo A (settima prova)

Ore 17.15: Salto in lungo femminile eptathlon (quinta prova)

Ore 17.35: Lancio del disco maschile decathlon gruppo B (settima prova)

Ore 18.05: Salto con l’asta maschile decathlon gruppo A (ottava prova)

Ore 18.20: Lancio del peso maschile qualificazioni gruppo A

Ore 19.05: Salto con l’asta maschile decathlon gruppo B (ottava prova)

Ore 19.10: Lancio del giavellotto femminile eptathlon (sesta prova)

Ore 19.40: Lancio del peso maschile qualificazioni gruppo B

Ore 21.00: 1500 metri maschili batterie

Ore 21.05: Lancio del giavellotto maschile decathlon gruppo A (nona prova)

Ore 21.35: Lancio del peso femminile finale

Ore 22.00: 1500 metri femminili semifinali

Ore 22.10: Lancio del giavellotto maschile decathlon gruppo B (nona prova)

Ore 22.50: 400 metri femminili finale

Ore 23.05: 800 metri femminili eptathlon (settima prova)

Ore 23.25: 1500 metri maschili decathlon (decima prova)

VENERDI 4 OTTOBRE



Ore 19.10: 1500 metri maschili semifinali

Ore 19.15: Salto in alto maschile finale

Ore 19.40: 4×100 femminile batterie

Ore 20.00: Lancio del disco femminile finale

Ore 20.05: 4×100 maschile batterie

Ore 20.30: 400 metri ostacoli femminili finale

Ore 20.45: 3 mila siepi maschili finale

Ore 21.20: 400 metri maschili finale

Ore 22.30: 20 km marcia maschile

SABATO 5 OTTOBRE

Ore 15.30: Lancio del giavellotto maschile qualificazioni gruppo A

Ore 16.15: 100 metri ostacoli femminili batterie

Ore 16.50: Salto in lungo femminile qualificazioni

Ore 17.00: Lancio del giavellotto maschile qualificazioni gruppo B

Ore 18.55: 4×400 metri femminili batterie

Ore 19.05: Lancio del pese maschile finale

Ore 19.25: 4×400 metri maschili batterie

Ore 19.35: Salto triplo femminile finale

Ore 19.55: 1500 metri femminili finale

Ore 20.25: 5 mila metri femminili finale

Ore 21.05: 4×100 metri femminili finale

Ore 21.15: 4×100 metri maschili finale

Ore 22.59: Maratona maschile finale

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 18:05: 100 metri ostacoli femminili semifinali

Ore 18:15: Salto in lungo femminile finale

Ore 18:40: 1500 metri maschili finale

Ore 18:55: Lancio del giavellotto maschili finale

Ore 19:00: 10 mila metri maschili finale

Ore 19:50: 100 metri ostacoli femminili finale

Ore 20:15: 4×400 metri femminili finale

Ore 20:30: 4×400 metri maschili finale