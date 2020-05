Atletica Leggera, Diamond League: ecco il nuovo calendario provvisorio

Oggi 12 maggio è stato riprogrammato il nuovo calendario della Diamond League che purtroppo con l’emergenza Coronavirus alcune gare sono state annullate: Rabat (in programma il 31 maggio), Londra (il 4-5 luglio) e Zurigo (9-11 settembre), che avrebbe dovuto ospitare la finale del circuito e che organizzerà invece quelle del 2021 e 2022.

Diamond League, calendario provvisorio

Ricordiamo che questo calendario è provvisorio con le date che potrebbero ancora essere soggetto a variazioni; per quello che ci riguarda da vicino il Golden Gala si dovrebbe disputare giovedì 17 settembre, ma ancora si deve stabilire se l’evento sarà ospitato dallo stadio San Paolo di Napoli, oppure allo stadio Olimpico di Roma che inizialmente era stata obbligata a lasciare l’evento perchè a giugno si sarebbero dovuti disputare i campionati europei di calcio (posticipati al 2021), ma questa decisione spetterà solamente alla Federazione Italiana.

Queste le date provvisorie: Oslo (11 giugno) Monaco (14 agosto), Gateshead (16 agosto), Stoccolma (23 agosto), Losanna (2 settembre), Bruxelles (4 settembre), Parigi (6 settembre, ma da confermare), , Roma o Napoli (17 settembre), Shanghai (19 settembre), Eugene (4 ottobre ) Doha (9 ottobre), secondo meeting in Cina con sede da definire (17 ottobre).

Dunque per vedere tornare a vedere gli atleti in pista si dovrà aspettare l’11 giugno con l’esordio a Oslo per poi avere un tour de force nell’ultimo mese estivo e nel primo autunnale, ovviamente Covid-19 permettendo.