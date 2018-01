Nba, Anthony Davis trascina i Pelicans contro i Knicks

La scorsa notte in Nba si sono giocate quattro partite. La più avvincente è stata quella che ha visto campo i New York Knicks opposti ai New Orleans Pelicans. Al Madison Square Garden, vittoria degli ospiti, con il punteggio di 118-123 all’overtime; l’Mvp del match è stato Antonhy Davis autore di ben 48 punti e diciassette rimbalzi, giocando l’intero match. Se si contano anche i 31 punti di Jrue Holiday con quattro rimbalzi e altrettanti assist i padroni di casa, con un rendimento quasi perfetto tra le mura amiche, non hanno potuto nulla, avendo sprecato un buon vantaggio, durante la partita, facendosi poi trascinare al supplementare; Ai Knicks non è bastata un’altra superba prestazione del lettone Kristaps Porzingis, come sempre molto concreto a rimbalzo toccando quota sei, ma sorprendente negli assist, addirittura tre, i punti sono stati 25. Buono il contributo dell’ex Golden State Warriors, Jarrett Jack e di Tim Hardway jr, protagonisti di 47 punti realizzati in coppia.

Gli altri risultati del 14/1/2018

Miami Heat – Milwaukee Bucks 97-79; (Goran Dragic trascina ancora la franchigia della Florida con 25 punti, tre rimbalzi e due assist; per i Bucks, ancora buona la prestazione del greco Giannis Antotekoumpo, 22 punti e sei rimbalzi)

Pheonix Suns – Indiana Pacers 97-120; (Ai padroni di casa non basta un grande Josh Jackson autore di 21 punti, sei rimbalzi e tre assist)

Minnesota Timberwolwes – Portland Trail Brazers 120-103; (Jimmy Butler trascina ancora Minnesota con 24 punti cinque rimbalzi e quattro assist)