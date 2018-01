Nba ,Cleveland Cavaliers:Tensione alle stelle tra compagni ,Kevin Love accusato di aver simulato un infortunio

La stagione dei Cleveland Cavaliers di Lebron James sta prendendo nelle ultime ore una piega davvero negativa. Infatti , come se non bastasse alla pessima figura fatta contro OKC e le altre 5 sconfitte nel mese di gennaio a fronte di un magro bottino di sole 3 vittorie, un nuovo problema si è abbattuto sui vice-campioni Nba. La squadra ha deciso di riunirsi per discutere delle difficoltà incontrate e cercare di trovare delle soluzioni, in un meeting in cui erano presenti solo giocatori.

Secondo quanto trapelato, l’incontro sarebbe stato un vero e proprio fiasco in cui una parte del gruppo avrebbe puntato il dito contro Kevin Love,prima accusandolo di aver simulato l’infortunio dopo 3 minuti con OKC per avere la serata libera e saltare anche l’allenamento del giorno dopo e poi per essere l’anello debole in difesa, mentre altri giocatori si sarebbero lamentati di Crowder per l’essere stato impalpabile in attacco e soprattutto in difesa,che dovrebbe essere la sua specialità, nel corso di tutta la stagione. Critiche non sarebbero mancate secondo il grande Insider Nba , Adrian Wojnarowsky anche ai danni di Isaiah Thomas reo invece di prendere troppi tiri senza ritmo in attacco.

La spaccatura all’interno dello spogliatoio dei Cleveland Cavaliers sembra essere difficilmente ricucibile . Tyrone Lue e Koby Altman , l’allenatore e il GM Cavs ,non hanno lasciato particolari commenti sulla faccenda ,volendo evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco . Le accuse di essere poco professionale hanno turbato Kevin Love e il già difficile equilibrio della squadra sembra essersi inclinato ormai del tutto.

Non si esclude assolutamente che Love possa essere il primo ad essere sacrificato sul mercato . I Cavs dopo i contatti con i Clippers per DeAndre Jordan e Lou Williams avrebbero allacciato rapporti anche con i Charlotte Hornets , squadra di cui Micheal Jordan è il proprietario, per ottenere la stella Kemba Walker e il francese Nicolas Batum. La faccenda si fa davvero complicata in casa Cavs e tutti , escluso Lebron ,sono a rischio cessione. I Cavs vogliono far capire a Lebron, nell’ultimo anno di contratto con la franchigia dell’Ohio, che sono pronti a fare di tutto per offrirgli una squadra competitiva e così rifirmarlo a giugno.