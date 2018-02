Basket maschile Coppa Italia, oggi la finale tra Brescia e Torino

Grandissimo spettacolo nelle due semifinali di ieri che hanno decretato la finalissima che si svolgerà questa sera alle ore 18.00.

A contendersi la conquista della Coppa Italia saranno Basket Brescia Leonessa e Fiat Torino Auxilium. Come era lecito aspettarsi le due semifinali sono state durissime, quattro squadre che in questa final eight avevano dimostrato la voglia di alzare al cielo il prestigioso trofeo .

Non sono bastati quattro quarti in entrambe le semifinali per decretare le vincitrici, tutte e due le semifinali sono finite all’overtime

Partita spettacolare quella tra Vanoli Basket Cremona e Fiat Torino Auxilium, a spuntarla e’ stata Torino che alla fine ha vinto 87-92. Partita bene Cremona che al primo quarto si era portata sul 22-12, recupero di Torino che arriva all’intervallo lungo sul 40-40, ancora avanti Cremona nel terzo quarto 59-55, match portato all’overtime da Torino che pareggia 80-80, risultato finale che premia i piemontesi con il 87-92 finale.

Nell’altra semifinale Basket Brescia Leonessa si porta sul +2 (18-20) alla fine del primo quarto, allunga su Pallacanestro Cantù all’intervallo lungo, 39-43, Brescia alla fine del terzo quarto si porta sul 56-63, grande finale di partita per Cantù che allunga la sfida all’overtime, 76-76, zampata finale di Brescia che regala la gioia ai propri tifosi della finale vincendo il match 82-87.

Per gli appassionati di grande basket l’appuntamento e’ per oggi alle 18,00, la finale sarà Brescia-Torino.