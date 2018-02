Mercato NBA: Belinelli lascia Atlanta? Lou Willliams tentenna. Tutti i Rumors…

Siamo in una delle fasi più calde della stagione NBA, cioè il mercato prima della pausa dell’All Star Game. La trade deadline è molto vicina ma ci sono ancora tantissimi giocatori in attesa di essere ceduti o in attesa di un rinnovo. Vediamoli tutti qui sotto uno per uno:

Lou Williams: Il nostro vecchio caro Lou in questa sessione di mercato è stato vicino a molte squadre, secondo i rumors oltreoceano. I Celtics sembravano i favoriti, ma la notizia di questa mattina ha un po’ scosso l’ambiente. Infatti sembra proprio che l’ex Lakers, stia negoziando e sia in fase avanzata della trattativa con i Clippers per l’estensione del suo contratto, dato che sarebbe Unrestricted Free Agent quest’estate. Lou sta viaggiando ad ora a 23.3 punti di media.

Marco Belinelli: Anche il nostrano Marco Belinelli è coinvolto nei rumors di mercato e gli Atlanta Hawks vorrebbero una seconda scelta in cambio. Ci sono molte contendenti per accaparrarselo tra cui i Minnesota Timbwerwolves, Philadephia 76ers, Miami Heat e addirittura contender come i Boston Celtics e i Golden State Warriors. Anche OKC sarebbe interessata per rafforzare la propria second unit. Marco sta tirando con il 37 % da tre e un irreale 92.7 % dalla lunetta.

Marcus Smart: Altra sorpresa del GM Danny Ainge è stata quella di mettere sul mercato Marcus Smart, probabilmente per arrivare a Lou Williams. Marcus è un ottimo difensore che sarebbe molto utile a squadre come OKC, orfana di un difensore strepitoso come Andre Roberson per la rottura del tendine rotuleo. Ad ora sta viaggiando a 10 punti e 4.7 assist di media, ma con percentuali non molto invitanti. Infatti tira con il 35 % dal campo e il 30 % da tre.

Tyreke Evans: Giocae sembra essere rinato in questa prima parte di stagione ai Memphis Grizzlies, che ora hanno in mano una pedina di scambio molto preziosa. Infatti il suo contratto in scadenza da solamente 3.3 milioni di dollari e il suo rendimento veramente ottimo potrebbero servire a molte squadre. In pole position ci sono i Philadelphia 76ers, i Miami Heat, i Celtics e i Denver Nuggets. Tyreke in questa prima parte di stagione sta viaggiando con una media di 19.5 punti, 5 assist e 5 rimbalzi tirando con il 45 % dal campo e il 39 % da tre

Avery Bradley: Protagonista qualche settimana fa dello scambio che ha portato Blake Griffin ai Detroit Pistons, sembra dover preparare nuovamente le valigie se i Clippers dovessero ricevere un’offerta adeguata. Bradley è molto ambito anche da squadre contender, dato che oltre ad essere un ottimo attaccante e un grande tiratore, è anche un ottimo difensore. Quest’anno sta viaggiando 14.8 punti di media con il 41.3 % dal campo e il 37.4 % dall’arco .

DeAndre Jordan: Altro giocatore sul mercato dei Clippers, che ormai sono in piena ricostruzione, è DeAndre Jordan. Sono molto in contatto con i Cavaliers che devono cercare di fare spazio salariale, dopo aver dato dei contrattoni a Tristan Thompson e JR Smith. La scelta dei Nets sembra molto ambita dai dalla dirigenza Losangelina, ma per ora i Cavs hanno offerto la propria prima scelta, JR Smith e Tristan Thompson per arrivare a Jordan.