NBA, Celtics-Cavaliers: dove vederla gratuitamente

Si avvicina una grande opportunità, per appassionati di basket e non, in occasione del match tra Lebron James e Kyrie Irving, Sky sport dà la possibilità di vedere l’intero match gratuitamente sul suo sito: skysport.it

Una partita che merita di essere guardata per vedere se Cleveland, dopo la rivoluzione della squadra allo scadere del mercato, sia in grado di competere contro Boston, candidata numero uno (insieme a Toronto) per ottenere il primo posto nella East Conference.

Sarà inoltre interessante vedere come il Re si confronterà nuovamente contro colui che l’ha abbandonato. Ancora oscuri i motivi per cui Irving abbia deciso di lasciare The Land, ma la mancanza di una figura valida come allenatore e l’importanza di James in quel di Cleveland, sono stati sicuramente due tra i tanti fattori a spingere Uncle Drew a lasciare l’Ohio per il prestigioso parquet in Massachusetts.

Riuscirà Lebron a piegare i coriacei Celtics o sarà annientato dal gruppo di Boston?

Una partita che sicuramente James attende con ansia, per sapere dove potrà arrivare la sua squadra, per capire se sia ancora in grado di lottare per vincere la sua Conference.

Perciò appuntamento alle 21.30 per godersi lo spettacolo tra queste due franchigie, che hanno infiammato il pubblico dell’East coast negli ultimi anni.