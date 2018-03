NBA : scoppia il caso Leonard in casa Spurs

Che i San Antonio Spurs fossero la squadra più simile al regime di Kim in Corea era noto fin da qualche hanno fa ma che i rapporti tra il “capo” e coach Popovich e la stella Kawhi Leonard fossero diventati “difficili” è qualcosa di nuovo quanto inaspettato. Infatti, i rapporti tra i due ricordavano molto quelli padre/figlio ma la situazione sembra essersi trasformata nelle ultime settimane. Secondo alcuni addetti ai lavori, i rapporti sarebbero ai minimi termini tra coach Pop, Leonard e la società in realtà da molti mesi e forse addirittura dall’inizio della stessa stagione. Solo la grande professionalità degli Spurs e il silenzio con la stampa avrebbero fatto scoppiare la bomba solo adesso.

I Fatti

Kawhi Leonard ha sofferto due gravi infortuni nello scorso anno che si sono abbattuti tutti e due sulla sua gamba destra. Dopo l’infortunio alla caviglia causatogli dalla giocata sporca di Zaza Pachulia, durante la prima gara della semifinale della Western Conference, Leonard ha subito una grave forma di tendinopatia al quadricipite destro. Leonard ha saltato più di tre mesi di stagione regolare per tornare in campo solo per 9 partite a inizio gennaio. Il 13 di gennaio però il prodotto di San Diego State è stato costretto di nuovo ai box. L’infortunio in primis non sembrava grave ma Leonard è da più di un mese e mezzo che non si vede neanche sulla panchina degli Spurs. Cosa è successo? Lo staff medico degli Spurs avrebbe dato il via libera a Leonard di tornare in campo ma il giocatore non è convinto insolitamente della diagnosi e non sentendosi ancora a posto avrebbe deciso di chiedere un secondo parere ad alcuni dottori di New York, esperti d’infortuni tipici che occorrono agli atleti. Dopo il secondo parere Leonard avrebbe deciso di non ritornare in campo per questa stagione. Lo stesso Greg Popovich ha dichiarato : ” Sarei stupito se tornasse prima della dine della stagione. Abbiamo ancora un numero X di partite da giocare e inserire un giocatore come lui così tardu potrebbe avere le sue difficoltà. Per questo cerco di essere più logico e onesto possibile.

La volontà di Leonard di andare contro i pareri dei medici degli Spurs e dello stesso front office texano, oltre che di Popovic, hanno sollevato molte polemiche negli Usa e il grande insider Nba Adrian Wojnarowski è stato più volte interrogato sulla situazione. Woj avrebbe affermato sulle reti Espn che The Klaw non sarebbe in vendita e che per lui al momento non ci sarebbero trade all’orizzonte ma che se non si troverà un nuovo accordo e nuova fiducia fra le parti, le cose potrebbero cambiare. Leonard sarà free agent nell’estate 2019 e perderlo a 0 sarebbe imperdonabile per gli Spurs.

Intanto le possibilità per la conquista del titolo Nba per quest’anno sono minime per gli Spurs, che nonostante la perdita della loro stella, grazie al loro “sistema” mantengono un buon quarto posto nella difficile Western Conference. Gli sforzi di Lamarcus Aldridge e compagni rischiano di non essere abbastanza per superare il secondo turno dei play off e anche raggiungerw le “solite” 50 vittorie nella stagione regolare. Si appresta una nuova estate calda sotto l’Alamo.