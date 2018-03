Basket maschile A1, il programma della 21.a giornata

Tutto pronto per un’altra appassionante giornata di basket maschile serie A1, siamo giunti alla 21.a giornata della regular season , vediamo nel dettaglio gli incontri di questo turno. Non saranno naturalmente in campo Grissin Bon Reggio Emilia e Germani Basket Brescia, la partita si giocherà il 04 Aprile alle 20.30. La Grissin Bon e’ infatti impegnata nella sfida del quarto di finale di Eurocup contro lo Zenit San Pietroburgo. I russi hanno vinto in gara 2 91-77, si deciderà il passaggio del turno mercoledì a Reggio Emilia , la serie al momento e’ sull’1-1.

Milano dopo la bellissima vittoria a Mosca in EuroLega si rituffa in clima campionato, c’e’ da difendere la testa della classifica, trasferta impegnativa a Bologna. Apre l’anticipo di domani sera tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese.

Vediamo tutte le partite di questa 21.a giornata basket maschile A1:

Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese 10/03 20,30

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona 11/03 12,00

Fiat Torino-Umana Reyer Venezia 11/03 17,30

Segafredo Virtus Bologna- EA7 Emporio Armani Milano 11/03 17,30

Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi 11/03 h 18,00

VL Pesaro -Betaland Capo d’Orlando 11/03 h 19,00

Red October Cantu’-The Flexx Pistoia 11/03 20,45

Grissin Bon Reggio Emilia-Germani Basket Brescia 04/04 20,30

Vediamo la classifica completa:

Venezia 30, Milano 30, Brescia 28, Avellino 28, Torino 24, Bologna 22, Cantu’ 20, Cremona 20, Trento 20, Sassari 20, Reggio Emila 18, Varese 16, Pistoia 14, Brindisi 12, Capo d’Orlando 10, Pesaro 8.