NBA, i risultati della notte: vincono Thunder e Celtics; Cadono i Warriors.

La regular season NBA non si ferma mai. Nella notte si sono giocate sei partite dove non sono mancate le sorprese.

Cominciamo dai Toronto Raptors che firmano la undicesima vittoria consecutiva e proseguono la loro cavalcata in testa alla East conference. Questa volta la vittima dei Raptors sono i Dallas Mavericks battuti all’overtime 122-115; protagonisti DeRozan con 29 punti e Valanciunas con una solida doppia-doppia da 21 punti e 12 rimbalzi.

I 76ers del nostro Marco Belinelli battono i Nets grazie alla prestazione sontuosa di Joel Embiid da 24 punti e 19 rimbalzi. Buonissima partita di squadra di Phila che tocca quota 30 assist e con questa vittoria mette una seria candidatura ai prossimi playoff.

In trasferta in Florida, i Boston Celtics hanno la meglio sugli Orlando Magic per 92 a 83. Privi di Irving i ragazzi di Stevens faticano, ma grazie ai 17 punti di Rozier e Monroe vincono una partita importantissima.

I Thunder consolidano il quarto posto a Ovest battendo i Clippers orfani di Gallinari. Decisivo come al solito Russel Westbrook, autore dell’ennesima tripla doppia da 16/10/11. Da segnalare anche i 22 punti di Brewer e i 18 di Adams. Ai Clippers non bastano i 24 di Harris.

La vera sorpresa della notte è la sconfitta dei Golden State Warriors in casa contro Sacramento. Alla Oracle Arena i ragazzi di Kerr privi dei Big Three Curry, Thompson e Durant perdono la terza partita nelle ultime dieci. Solidissima prova di Hield per i Kings con 22 punti 7 rimbalzi e 7 assist. Nei Warriors, Draymond Green sfiora la tripla doppia.

Dragic prende in mano i Miami Heat e li conduce alla vittoria a Los Angeles; 30 punti per lui. I Lakers pagano caro le venti palle perse. 18 punti per Lopez, 25 con 12 rimbalzi per Randle. Finisce 92-91 per gli Heat.

Questa notte i Rockets a New Orleans per consolidare il primato a Ovest; Atlanta in trasferta contro i Bucks e sfida caldissima per il terzo posto nella Eastern Conference tra i Washington Wizards e gli Indiana Peacers.