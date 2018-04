Basket Serie A2: gli Stings per l’onore, Ravenna per i playoff

Dopo giorni tempestosi in casa Stings si torna a parlare di basket giocato, al PalaBam di Mantova arriva l’Orasì Ravenna dell’ex Giachetti. La Dinamica Generale Mantova arriva da un periodo molto buio dal punto di vista delle prestazioni e del gioco: in questo finale di stagione per le ultime tre partite la dirigenza ha deciso di interrompere i rapporti con coach Lamma ed affidare la squadra ad Alberto Serravalli fino al termine della reagular season. Ecco le sue parole: “Il nostro gruppo lavora duro. Ho cercato di far leva sull’aspetto mentale, su quello che può e deve essere la motivazione per finire bene una stagione, con rispetto e dignità nei confronti di noi stessi, dei compagni, dello staff, della società e del pubblico.”

In casa Orasì Ravenna, dopo la bella ed importante vittoria su Treviso per 75-73 della scorsa settimana, si cerca un’altra grande prestazione su un parquet comunque difficile come quello di Mantova. Coach Martino non si fida degli Stings e predica attenzione e prudenza per l’anticipo di stasera. Questa per Ravenna potrebbe essere la vittoria che apre definitivamente la strada dei playoff e questa opportunità non vuole sprecarla.

Diretta scritta qui su Supernews dalle ore 19.50 dal PalaBam di Mantova