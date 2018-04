Playoff Nba 2018, Indiana batte i Cavs in gara 1. Risultati match 15 aprile

Il primo turno dei play-off del campionato di Basket Nba, iniziano subito con una sorpresa. In gara 1 del primo turno, con serie al meglio delle sette partite come da tradizione, i Clevaland Cavaliers sono stati battuti in casa dagli Indiana Pacers, con il punteggio di 80-98, nonostante la sontuosa prova di Lebron James autore di una tripla doppia, con 24 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Negli ospiti però è stato Victor Oladipo a fare la differenza con 32 punti e 4 assist, determinanti per il punteggio finale. L’avvio dei padroni di casa è stato da incubo con un incredibile 14-33, con Oladipo 3/4 da tre punti. I Cavs chiudono il primo periodo sotto di 17 punti, 38-55, con il 37% dal campo, 15/41, 2/14 dalla lunga distanza. I Pacers chiudono il primo periodo con percentuali da urlo; Nel terzo quarto, i cavs tornano sotto, 25-9 di parziale, e soli sette punti da recuperare. Indiana, amministra nell’ultima frazione tornando a + 17 e facendo suo il match, in una partita condotta in vantaggio dall’inizio alla fine.

Gli altri risultati di Gara 1 primo turno dei play-off Nba del 15/4/2018

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 113-107; (Al Hoford, mette a segno 24 punti e 12 assist, in 44 minuti giocati;

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 116-108; (Paul George totalizza 36 punti e 7 rimbalzi)

Houston Rockets – Minnesota Timberwolwes 104-101; (James Harden è spaziale con 44 punti, 4 rimbalzi e 8 assist).