Basket Serie A1, Olimpia Milano-Oriora Pistoia: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi dalle 17.15

Oggi al Mediolanum Forum di Assago scenderanno in campo per la terza giornata del campionato di Serie A1 di basket l’Olimpia Milano e la Oriora Pistoia in un incontro che sulla carta sembra dall’esito scontato vista la grande differenza di valori sul parquet.

Dopo due giornate i lombardi si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Brindisi e Bologna, mentre i toscani sono ancora a zero punti a causa delle sconfitte contro Pesaro e Venezia.

La squadra di Simone Pianigiani nel doppio turno di Eurolega giocato in settimana ha dimostrato che in questa stagione può giocarsela con tutte, infatti mercoledì ha ceduto solo nel finale contro i campioni d’Europa del Real Madrid e venerdì è andata a stravincere (99-75 il risultato finale) sul campo sempre ostico dell’Olympiakos Pireo.

Il coach dei meneghini questo pomeriggio avrà l’occasione, se il match andrà nei giusti binari, di concedere più spazio al gruppo degli italiani per fargli mettere minuti importanti nella gambe.

Per i toscani di coach Alessandro Ramagli la stagione è iniziata male dove il rendimento dei giocatori americani è stato al di sotto delle aspettative e il gruppo degli italiani che forma la panchina, attualmente non sembra ancora all’altezza della situazione per il massimo campionato; oggi in un match senza nulla da perdere ci potrebbe essere l’opportunità di vedere all’opera la squadra senza pressioni e per poter sperimentare qualcosa di nuovo.

Sono otto i precedenti giocati nel capoluogo lombardo che ha visto vincere sempre le “scarpette rosse”; nelle ultime due stagioni l’incontro non ha avuto storia: 104-70 nel 2016-17 e 101-74 l’anno scorso. La terna arbitrale del match saranno Saverio Lanzarini (Bologna), Denny Borgioni (Roma), e Martino Galasso (Siena).

Olimpia Milano-Oriora Pistoia diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Milano e Pistoia con palla a due alle ore 17.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 17.15.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.