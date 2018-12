Basket NBA: la programmazione Sky dal 25 dicembre al 2 gennaio

Anche per questo festività natalizie Sky trasmetterà molte partite durante le festività con l’apice che si raggiungerà il giorno di Natale (Christmas Day) quando saranno trasmesse ben cinque partite tutte in diretta e in esclusiva. Il canale principale di riferimento è sempre Sky Sport Nba (ch.206) ma alcuni incontri saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno (ch.201) e Sky Sport Arena (ch.204)

Ci sarà una vera e propria abbuffata per tutti gli appassionati di basket senza dimenticare le repliche che ci saranno anche il giorno dopo le partite, per tutti quelli che non ce la faranno a fare le ore piccole e per il 25 dicembre ci sarà anche uno “studio NBA” che farà da raccordo tra un match “natalizio” e l’altro, con la conduzione di Alessandro Mamoli, che sarà in compagnia dell’ex giocatore Mattero Soragna.

La squadra di Sky Sport che seguirà tutto quello che succederà nei parquet americani saranno Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Paolo Ellisse, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua, Dario Vismara, Stefano Salerno, Davide Pessina, Matteo Soragna e Marco Crespi.

Di seguito la programmazione completa di Sky dal 25 dicembre al 3 gennaio:

Martedì 25 dicembre (“Christmas Day”)

Ore 18 New York Knicks-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live Paola Ellisse e Marco Crespi

(differita mercoledì 26 dicembre ore 16, ore 17 e ore 20 Sky Sport NBA)

Ore 21 Houston Rockets-Oklahoma City Thunder Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita mercoledì 26 dicembre ore 21 Sky Sport NBA)

Ore 23.30 Boston Celtics-Philadelphia 76ers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

(differita mercoledì 26 dicembre ore 14 Sky Sport NBA)

Notte martedì 25-mercoledì 26 dicembre

Ore 2 Golden State Warriors-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita mercoledì ore 12 e ore 23 Sky Sport NBA)

Notte mercoledì 26-giovedì 27 dicembre

Ore 1.30 Brooklyn Nets-Charlotte Hornets Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Clippers-Sacramento Kings Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci

e Marco Crespi)



Notte giovedì 27-venerdì 28 dicembre

Ore 2 Houston Rockets-Boston Celtics Sky Sport NBA

commento live originale

(differita venerdì ore 14, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli

e Davide Pessina)

Notte venerdì 28-sabato 29 dicembre

Ore 3 Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder Sky Sport NBA

commento live originale

(differita sabato ore 11 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers Sky Sport Uno

commento live originale

(differita sabato ore 14, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli

e Marco Crespi)

Sabato 29 dicembre

Ore 23 Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets Sky Sport NBA

commento live Paola Ellisse e Mauro Bevacqua

(differita domenica 30 dicembre ore 13, ore 16 e ore 19.30 Sky Sport NBA)

Notte sabato 29-domenica 30 dicembre

Ore 3 Phoenix Suns-Denver Nuggets Sky Sport NBA

commento live originale

(differita domenica ore 11 Sky Sport NBA; commento originale)

Domenica 30 dicembre

Ore 21.30 Orlando Magic-Detroit Pistons Sky Sport NBA

commento live Alessandro Mamoli e Davide Pessina

(differita lunedì 31 dicembre ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA)

Notte domenica 30-lunedì 31 dicembre

Ore 1 Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder Sky Sport NBA

commento live originale

(differita lunedì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte lunedì 31 dicembre-martedì 1° gennaio

Ore 1 San Antonio Spurs-Boston Celtics Sky Sport NBA

commento live originale

(differita martedì ore 14, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Davide Pessina)

Notte martedì 1°-mercoledì 2 gennaio

Ore 3 Sacramento Kings-Portland Trail Blazers Sky Sport NBA

commento live originale

(differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Paola Ellisse e Marco Crespi)

Notte mercoledì 2-giovedì 3 gennaio

Ore 2 Memphis Grizzlies-Detroit Pistons Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 4.30 Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder Sky Sport NBA

commento live originale

(differita giovedì ore 14, ore 17 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)