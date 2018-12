Basket Serie A1, Olimpia Milano-Openjobmetis Varese: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi dalle 17.00

Oggi pomeriggio alle ore 17.00 al Mediolanum Forum di Milano andrà in scena una classica per il campionato di basket di Serie A1 ovvero il derby tra Milano-Varese, match che quest’anno sarà di alta classifica con i milanesi al primo posto ed ancora imbattuti con dieci vittorie in altrettanti incontri, mentre i varesini si trovano sorprendentemente al terzo posto con sette vittorie e tre sconfitte.

Per le scarpette rosse sarà un match da prendere con le molle anche perchè in settimana hanno giocato un doppio turno di Eurolega: sconfitta casalinga contro i tedeschi del Bayern Monaco per 80-78 e successo esterno in Grecia sul campo del Panathinaikos per 86-83. Dunque due partite molto tirate che potrebbe aver tolto parecchie energie alla squadra di Simone Pianigiani.

I ragazzi di Attilio Caja vengono da nove vittorie consecutive, di cui quattro in campionato che l’hanno proiettata al terzo posto con Cremona dietro le due corazzate Milano e Varese e cinque in Fiba Europe Cup, dove mercoledì hanno compiuto un’impresa vincendo il derby italiano a Sassari contro il Banco di Sardegna, recuperando uno svantaggio di 23 punti, nel secondo match della seconda fase dove ora i varesini comandano il girone con quattro punti in due match.

Quello di oggi pomeriggio sarà il derby numero 177; nel capoluogo lombardo sarà il confronto numero 85 dove i precedenti vedono prevalere i padroni di casa con 57 vittorie contro le 27 degli ospiti. Nella storia del match, la vittoria con il massimo scarto fatta registrare da Milano è relativa alla stagione 1955-56 (104-63), mentre quella di Varese è il +25 della stagione 1972-73 (97-72).

Nella scorsa stagione, il derby si giocò alla seconda giornata (8 ottobre) e vide la vittoria degli uomini di Simone Pianigiani per 74-73 in un match equilibratissimo, risolto solo nel finale.

Olimpia Milano-Openjobmetis Varese diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Milano-Cremona con palla a due alle ore 17.00, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.30.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.