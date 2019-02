Serie A1 Basket, classifica e risultati

Come ogni lunedì, ecco la classifica aggiornata della serie A1 di Basket con annessi i risultati ottenuti. Come si può vedere, grandi risultati portati in casa dall’Aix Armani Exchange Milano con ben 32 punti, seguita poi dall’Umana Reyer Venezia che ha ottenuto 26 punti. A seguire, Happy Casa Brindisi, Sidigas Avellino e Vanoli Cremona con 24 punti.

Classifica Serie A1 Basket



1. Aix Armani Exchange Milano con un totale di 32 punti, di cui 18 in casa e 14 fuori casa.

2. Umana Reyer Venezia con 26 punti, di cui 12 in casa e 14 fuori casa.

3. Happy Casa Brindisi con 24 punti, di cui 12 in casa e 12 fuori casa.

4. Sidigas Avellino con 24 punti, di cui 14 in casa e 10 fuori casa.

5. Vanoli Cremona con 24 punti, di cui 12 in casa e 12 fuori casa.

6. Openjobmetis Verona con 22 punti, di cui 14 in casa e 8 fuori casa.

7. Segafredo Virtus Bologna con 20 punti, di cui 12 in casa e 8 fuori casa.

8. Acqua S. Bernardo Cantù con 18 punti, di cui 10 in casa e 8 fuori casa.

9. Alma Trieste con 18 punti, di cui 12 in casa e 6 fuori casa.

10. Banco di Sardegna Sassari con 18 punti, di cui 10 in casa e 8 fuori casa.

11. Dolomiti Energia Trentino con 18 punti, di cui 10 in casa e 8 fuori casa.

12. Germani Basket Brescia con 16 punti, di cui 12 in casa e 4 fuori casa.

13. Fiat Torino con 12 punti, di cui 10 in casa e 2 fuori casa.

14. VL Pesaro con 12 punti, di cui 8 in casa e 4 fuori casa.

15. Grissin Bon Reggio Emilia con 10 punti, di cui 8 in casa e 2 fuori casa.

16. Oriora Pistoia con 10 punti, di cui 6 in casa e 4 fuori casa.

Risultati della stagione 2018/2019 Serie A1 Basket – 19esima giornata



09/02/2019 ore 20:00

L’incontro Grissin Bon Reggio Emilia – Acqua S. Bernardo Cantù si è concluso con 89-99. Grissin Bon Reggio Emilia ha totalizzato 19 punti nel primo tempo, 36 nel secondo e 60 nel terzo. Acqua S. Bernardo Cantù ha ottenuto 21 punti nel primo tempo, 45 nel secondo e 75 nel terzo, vincendo la partita.

09/02/2019 ore 20:30

L’incontro Vanoli Basket Cremona – Segafredo Virtus Bologna, si è concluso con 87-70. Vanoli Basket Cremona ha totalizzato 22 punti nel primo tempo, 46 nel secondo e 61 nel terzo, vincendo il match. Segafredo Virtus Bologna, invece, ha ottenuto 18 punti nel primo tempo, 38 nel secondo e 58 nel terzo.

10/02/2019 ore 12:00

L’incontro Sidigas Avellino – Germani Basket Brescia, si è concluso con 79-67. Sidigas Avellino ha totalizzato 18 punti nel primo tempo, 40 nel secondo e 61 nel terzo, vincendo la partita. Germani Basket Brescia, invece, ha ottenuto 26 punti nel primo tempo, 41 nel secondo e 49 nel terzo.

10/02/2019 ore 17:00

L’incontro Fiat Torino – Banco di Sardegna Sassari, si è concluso con 102-83. Fiat Torino ha ottenuto 33 punti nel primo tempo, 57 nel secondo e, con ben 81 punti nel terzo, ha superato di gran lunga la squadra avversaria, aggiudicandosi la vittoria. Banco di Sardegna Sassari, invece, ha totalizzato 20 punti nel primo tempo, 46 nel secondo e 60 nel terzo.

10/02/2019 ore 17:30

L’incontro Alma Trieste – Openjobmetis Varese, si è conlcusa con 96-104. Alma Trieste ha totalizzato 24 punti nel primo tempo, 50 nel secondo e 69 nel terzo, non sufficienti per battere la squadra avversaria. Openjobmetis Varese, ha difatti ottenuto 27 punti nel primo tempo, 59 nel secondo e 83 nel terzo, aggiudicandosi la vittoria.

10/02/2019 ore 18:15

L’incontro Aix Armani Exchange Milano – VL Pesaro, si è concluso con 111-74. Aix Armani Exchange Milano, ha ottenuto 29 punti nel primo tempo, 59 nel secondo e 80 nel terzo, vincendo la partita con un grande distacco dalla squadra avversaria. VL Pesaro, invece, ha totalizzato 18 punti nel primo tempo, 28 nel secondo e 49 nel terzo.

10/02/2019 ore 19:05

L’incontro Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino, si è conclusa con 77-81. Umana Reyer Venezia ha totalizzato 13 punti nel primo tempo, 23 nel secondo e 46 nel terzo, non sufficienti a battere gli avversari. Dolomiti Energia Trentino, invece, ha ottenuto 22 punti nel primo tempo, 44 nel secondo e 59 nel terzo, aggiudicandosi la vittoria.

10/02/2019 ore 20:45

L’incontro Happy Casa Brindisi – Oriora Pistoria, si è concluso con 80-70. Happy Casa Brindisi ha ottenuto 18 punti nel primo tempo, 46 nel secondo e 68 nel terzo. Oriora Pistoia, invece, ha totalizzato 12 punti nel primo tempo, 31 nel secondo e 51 nel terzo.