Basket Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbache: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi dalle 20.15

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago scenderanno sul parquet Olimpia Milano-Fenerbache per il match della 29.a giornata della regular season di Eurolega. I lombardi attualmente sono ottavi in classifica con 28 punti insieme all’Olympiakos Pireo, ma i greci sono dietro per gli scontri diretti.

Dunque per gli uomini di Simone Pianigiani è una gara chiave per raggiungere i play off e l’avversario di stasera è il peggio che potesse capitare visto il primo posto in classifica con 23 vittorie e 5 sconfitte.

Un’eventuale sconfitta potrebbe essere decisiva, anche perchè nell’ultima giornata l’Olimpia sarà di scena sul difficile campo dell’Efes Istanbul, anche se va detto che i turchi ormai sono matematicamente quarti e potrebbero giocare senza troppe pressioni. Con quattro punti nelle ultime due Milano sarebbe sicura delle qualificazione alla post season. Problemi di formazione per i turchi a cui mancheranno quattro giocatori: Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Jan Vesely e Kostas Sloukas.

I precedenti tra le due squadre sono quindici con il Fenerbache che vincendo gli ultimi nove incontri è passata avanti per 10-5; l’anno scorso espugnarono Milano dopo un tempo supplementare (86-92 il finale) dopo che Vlado Micov allo scadere aveva segnato da tre il canestro della parità, purtroppo rivelatasi inutile per il risultato finale.

In questa stagione nel match di andata giocato il 13 dicembre scorso, vittoria sempre per la squadra turca per 92-85, nonostante i 31 punti e 6 assist messi a segno da Mike James.

Da ricordare che la squadra di Istanbul ha sempre raggiunto le Final Four negli ultimi tre anni ha sempre giocato la finale, due anni fa l’ha anche vinta diventando la prima squadra turca a conquistare l’Eurolega. L’allenatore Zeljko Obradovic (ex Benetton Treviso), è il più titolato nella storia del basket europeo.

Olimpia Milano-Fenerbache diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Olimpia Milano-Olympiakos con palla a due alle ore 20.45, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.15.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.