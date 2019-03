Basket serie A2 girone Est: la Pompea Mantova sbanca Cagliari

La Pompea Mantova non si ferma più e vince anche a Cagliari in una partita quasi mai in discussione, punteggio finale 77 a 62 per i virgiliani che mettono una serie ipoteca sulla salvezza in questa stagione, non così scontata come magari la piazza poteva immaginare. Coach Finelli ha dato quel tocco di esperienza che serviva a questo gruppo composto per lo più da ragazzi giovani di belle speranze: da Poggi a Visconti, da Raspino a Maspero, senza dimenticare il contributo dell’americano Morse e del capitano Vencanto, per finire con l’esperto Ghersetti. Tutti hanno cambiato marcia ed il settimo posto in classifica a quattro turni dal termine è la dimostrazione che il lavoro fatto bene paga sempre.

Per la Hertz Cagliari brutta battuta d’arresto che non ci voleva anche se le dirette concorrenti per la lotta retrocessione hanno perso, per i sardi era un’occasione d’oro: vincere contro Mantova avrebbe dato continuità dopo la vittoria ad Udine ed energia positiva per le ultime giornate della regular season.

Per la Pompea Mantova ora si aprono nuovi scenari e subito domenica 31 marzo avremo la riprova in quanto, alla Grana Padano Arena arriverà la Baltur Cento, ultima in classifica: sarà una prova del nove per i biancorossi se vorranno veramente puntare ad un posto nei playoff.