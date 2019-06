Umana Venezia-Dinamo Sassari, finale scudetto gara 1: streaming e diretta tv oggi 10 giugno

Questa sera alle ore 20.45 al Palasport Taliercio Umana Venezia-Dinamo Sassari daranno vita a gara 1 della finale scudetto del campionato di basket di Serie A.

Umana Venezia-Dinamo Sassari, presentazione del match

Venezia e Sassari avevano terminato la regular season rispettivamente al terzo e quarto posto con 40 e 36 punti; nei quarti di finale la squadra di Walter De Raffaele ha eliminato l’Aquila Trento in cinque match sfruttando il fattore campo visto che tutte le vittorie si sono consumante in casa, mentre in semifinale sempre in cinque gare ha avuto la meglio sulla Vanoli Cremona, ma questa volta ribaltando il fattore campo che era a vantaggio dei lombardi, vincendo gara 5 al PalaRadi.

La formazione sarda con il coach Gianmarco Pozzecco subentrato a febbraio a Vincenzo Esposito, è imbattuta da 22 partite, addirittura dal 10 marzo quando perse proprio al Taliercio per 98-90; in questi ultimi novanta giorni solo vittorie per la squadra di Sassari che tra l’altro è riuscita a vincere anche la Fibe Europe Cup, dimostrando una grande condizione fisica e tecnica.

Saranno tre per parte gli uomini chiave; da una parte il trio statunitense Michael Bramos, Austin Daye e Mitchell Watt dei veneti, dall’altra il terzetto italiano Marco Spissu, Achille Polonara e Stefano Gentile; tra l’altro si sfideranno il miglior attacco del campionato (Sassari) contro la miglior difesa (Venezia) e con le due squadre che recentemente sono diventate campione d’Italia: i primi nel 2014-15, i secondi nel 2016-17.

Sono tredici i precedenti tra le due squadre con gli ospiti che conducono di misura per 7-6, mentre gli arbitri designati per questa sera saranno Massimiliano Filippini di Bologna, Carmelo Lo Guzzo di Catanzaro e Beniamino Manuel Attard di Siracusa.

Umana Venezia-Dinamo Sassari, diretta tv e streaming

Gara 1 di finale scudetto tra Venezia-Sassari (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35 e su Eurosport 2 dalle ore 20.25.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.