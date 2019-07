Quale futuro per Mike James e Aradori?

Dopo l’arrivo in casa Olimpia di Shelvin Mack,le porte per Mike James sembrano chiudersi definitivamente. Come conferma anche lui su Twitter,dopo l’annuncio di Messina che non farà più parte nel roster della prossima stagione, dovrebbe,stando alle sue parole,rimanere all’Olimpia e non giocare(ovviamente ricevendo i soldi del contratto firmato l’anno scorso quando c’era ancora coach Pianigiani).

Ora il futuro per l’ex play dei Phoenix Suns sembra sempre più indeciso. Voci di mercato confermano un interesse di team esteri,Cska Mosca in primis,per il playmaker americano che però sembra intenzionato a guardare altrove per sostituire la partenza di De Colo,approdato al Fenerbache(si parla di Jeremy Lin).

Per quanto riguarda Aradori,il proseguo della stagione tra l’azzurro e la Virtus Bologna sembra chiudersi dopo le parole di Sasha Djordjevic che al termine della scorsa stagione aveva annunciato che non vedeva più l’esterno bresciano nel progetto Virtus Bologna.

Come afferma anche lui su Facebook,in risposta ad un utente virtussino,sostiene che la situazione è molto chiara e che l’allenatore ha deciso di tagliarlo fuori dal roster della stagione che sta per iniziare e che cominci a trovare un’altro team.

Gli arrivi di Mack e (in attesa dell’ufficialità) del “chacho” Rodriguez,sponda Olimpia Milano,e del triennale a Teodosic,sponda Bologna,sembrano aver tolto le possibilità di rimanere nelle proprie squadre a due giocatori che l’anno scorso sono stati decisivi,uno per traguardi personali e l’altro per la conquista della BCL.