Basket: il calendario dell’Italia nei tornei di agosto in vista dei Mondiali in Cina

L’Italia di basket di coach Romeo Sacchetti è atteso da un agosto di fuoco con tre tornei e nove partite da disputare in vista dei Mondiali che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

La notizia degli ultimi giorni che non ha rallegrato di certo l’allenatore azzurro è stata quello che la stella della squadra Danilo Gallinari è stato sottoposto a una appendicectomia e starà fermo verosimilmente fino all’inizio della prossima settimana quando poi si riunirà al resto del gruppo per riprendere gli allenamenti.

Mercoledì scorso gli azzurri hanno vinto per la sesta volta (su sette partecipazioni) la Trentino Cup sconfiggendo prima in semifinale la Romania per 88-60 e poi in finale la Costa d’Avorio per 69-58 con un ottimo Alessandro Gentile autore di 22 punti, la Nazionale italiana ha mostrato una buona forma fisica e ha fatto passi avanti anche nel gioco, che ora dovrà dimostrare anche nelle prossime partite contro avversari tecnicamente più forti di romeni ed ivoriani.

L’agosto azzurro comincerà nella Verona Basketball Cup (inizio 8 agosto) al PalaOlimpia del capoluogo veneto che vedrà i match contro Senegal, Russia e Venezuela e dunque il livello inizierà ad essere più alto. Tutte le gare degli azzurri inizieranno alle ore 20.30 e andranno in diretta sul canale Sky Sport Arena (ch. 204 del decoder).

La settimana dopo all’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene ci sarà il torneo dell’Acropolis (inizio 16 agosto) di alto livello visto che le squadre che affronterà l’Italia saranno i padroni di casa della Grecia, la Serbia e la Turchia; dunque un trittico importante che farà capire il livello dei ragazzi di coach Sacchetti. Anche qui tutti i match degli azzurri potranno essere visibili su Sky, però questa volta su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder).

Da Atene la truppa azzurra si trasferirà in Cina per disputare l’ultimo torneo (ad Anshan, inizio 23 agosto) prima dell’inizio della rassegna iridata; le squadre che parteciperanno al torneo cinese saranno Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Il 27 agosto ci sarà il trasferimento a Foshan via Guangzhou per l’inizio della FIBA World Cup 2019, dove ricordiamo l’Italia è inserita nel girone D insieme a Filippine, Angola e Serbia.

Italia, calendario completo dei tornei di agosto

Verona Basketball Cup

Giovedì 8 agosto

Italia-Senegal ore 20.30

Venerdì 9 agosto

Italia-Russia ore 20.30

Sabato 10 agosto

Italia-Venezuela

Torneo Acropolis

Venerdì 16 agosto

Italia-Grecia ore 20.30

Sabato 17 agosto

Italia-Serbia ore 18

Domenica 18 agosto

Italia-Turchia ore 18

Torneo di Anshan

Venerdì 23 agosto

Italia-Serbia ore 13.30

Domenica 25 agosto

Italia-Francia ore 9.30

Lunedì 26 agosto

Italia-Nuova Zelanda ore 13.30