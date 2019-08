Basket, Mondiale Cina 2019: regolamento, orari e date della manifestazione

E’ tutto pronto per la diciottesima edizione dei Mondiali di basket, seconda con la nuova denominazione Fiba World Cup che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre e che vedrà la partecipazione per la prima volta di 32 squadre tra cui anche l’Italia di Romeo Sacchetti.

Le squadre sono divise in otto gironi da quattro squadre dove si qualificheranno alla fase successiva (sempre a gironi) le prime due, mentre le ultime due andranno direttamente a casa; cosa importante è che i punti della fase iniziale saranno portati anche nella seconda che sarà composta sempre composta sempre da quattro squadre ma per quattro gironi, seguendo questa accoppiamenti: A-B, C-D, E-F, G-H e ovviamente ogni Nazionale giocherà contro le due che non ha affrontato nel primo girone. Si qualificheranno ai quarti di finale (eliminazione diretta) le prime due di ogni raggruppamento.

Questo Mondiale è molto importante perchè qualificherà direttamente anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020: oltre che al Giappone paese organizzatore, andranno ai Giochi le prime due europee, le prime due delle Americhe e la migliore della zona Asia, Oceania e Africa, mentre le altre sedici che non si qualificheranno in questa rassegna continentale ci sarà un’altra opportunità nel torneo Preolimpico che sarà composto da quattro gironi.

L’Italia ovviamente non parte certamente tra le favorite, l’obiettivo principale è superare il primo girone che è composta da Serbia, Angola e Filippine, con quest’ultima gli azzurri giocheranno la gara d’esordio sabato 31 agosto. Presumibilmente la gara che deciderà la qualificazione è quella del 2 settembre quando i ragazzi di Sacchetti sfideranno l’Angola diretta antagonista del girone per il secondo posto; la Serbia di coach Sasha Djordjevic. In caso di passaggio alla seconda fase, le due avversarie uscirebbero dal girone C formato da Spagna (favorita), Iran, Portorico e Tunisia.

Mondiale Cina 2019, calendario della manifestazione

ORARI ITALIANI

SABATO 31 AGOSTO

Ore 9.30 Angola-Serbia (D)

Ore 10.00 Polonia-Venezia (A)

Ore 10.30 Iran-Porto Rico (C)

Ore 10.30 Russia-Nigeria (B)

Ore 13.30 Filippine-Italia (D)

Ore 14.00 Costa d’Avorio-Cina (A)

Ore 14.30 Spagna-Tunisia (C)

Ore 14.30 Argentina-Corea del Sud (B)

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 9.30 Canada-Australia (H)

Ore 10.00 Nuova Zelanda-Brasile (F)

Ore 10.30 Turchia-Giappone (E)

Ore 10.30 Repubblica Dominicana-Giordania (G)

Ore 13.30 Senegal-Lituania (H)

Ore 14.00 Grecia-Montenegro (F)

Ore 14.30 Repubblica Ceca-USA (E)

Ore 14.30 Francia-Germania (G)

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

Ore 9.30 Italia-Angola (D)

Ore 10.00 Venezuela-Costa d’Avorio (A)

Ore 10.30 Nigeria-Argentina (B)

Ore 10.30 Tunisia-Iran (C)

Ore 13.30 Serbia-Filippine (D)

Ore 14.00 Cina-Polonia (A)

Ore 14.30 Porto Rico-Spagna (C)

Ore 14.30 Corea del Sud-Russia (B)

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

Ore 9.30 Australia-Senegal (H)

Ore 10.00 Montenegro-Nuova Zelanda (F)

Ore 10.30 Germania-Repubblica Dominicana (G)

Ore 10.30 Giappone-Repubblica Ceca (E)

Ore 13.30 Lituania-Canada (H)

Ore 14.00 Brasile-Grecia (F)

Ore 14.30 Giordania-Francia (G)

Ore 14.30 USA-Turchia (E)

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 9.30 Angola-Filippine (D)

Ore 10.00 Costa d’Avorio-Polonia (A)

Ore 10.30 Porto Rico-Tunisia (C)

Ore 10.30 Corea del Sud-Nigeria (B)

Ore 13.30 Italia-Serbia (D)

Ore 14.00 Venezuela-Cina (A)

Ore 14.30 Spagna-Iran (C)

Ore 14.30 Russia-Argentina (B)

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 9.30 Canada-Senegal (H)

Ore 10.00 Brasile-Montenegro (F)

Ore 10.30 Germania-Giordania (G)

Ore 10.30 Turchia-Repubblica Ceca (E)

Ore 13.30 Lituania-Australia (H)

Ore 14.00 Grecia-Nuova Zelanda (F)

Ore 14.30 Repubblica Dominicana-Francia (G)

Ore 14.30 USA-Giappone (E)

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

SECONDA FASE GIRONI

SABATO 7 SETTEMBRE

SECONDA FASE GIRONI

DOMENICA 8 SETTEMBRE

SECONDA FASE GIRONI

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

SECONDA FASE GIRONI

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

QUARTI DI FINALE

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

SEMIFINALI 5°-8° POSTO



VENERDÌ 13 SETTEMBRE

SEMIFINALI 1°-4°POSTO

SABATO 14 SETTEMBRE

FINALE 5° e 7° POSTO

DOMENICA 15 SETTEMBRE

FINALE 1° e 3° POSTO