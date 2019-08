Grecia-Italia: dove vedere il match del “Torneo Acropolis” in diretta tv e streaming, venerdì 16 agosto

Venerdì 16 agosto (ore 19.30 italiane) Grecia-Italia scenderanno sul parquet dell’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene, per la prima giornata del “Torneo Acropolis” di basket che servirà alle squadre come preparazione in vista dei prossimi imminenti Mondiali in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina.

Grecia-Italia, presentazione del match

Gli azzurri di coach Meo Sacchetti la scorsa settimana si sono classificati secondi nel torneo “Verona Cup 2019” vincendo facilmente contro Senegal e Venezuela, ma perdendo contro la Russia il match decisivo dopo essersi fatta recuperare quindici punti di vantaggio negli ultimi sette minuti. Una brutta tegola si è abbattuta sulla nazionale italiana ed è stata quella del forfait di Nicolò Melli: purtroppo il neo giocatore dei New Orleans Pelicans non è riuscito a recuperare al 100% dall’operazione al ginocchio effettuata lo scorso 27 giugno. Oltre a Melli, mancheranno in questo torneo in terra greca anche Danilo Gallinari (in recupero dopo l’appendicectomia) e Gigi Datome (in recupero dopo l’operazione al ginocchio); entrambi dovrebbero tornare a disposizione la prossima settimana.

L’Italia dovrà cercare di migliorare sia l’affiatamento che soprattutto la condizione fisica per cercare di non subire parziali negativi negli ultimi minuti come successo contro i russi; ovviamente tutti questi infortuni non aiutano di certo il ct azzurro.

Il nostro avversario odierno, la Grecia guidata in panchina dal coach Thanasis Skourtopoulos e in campo dalla stella Nba (Milwaukee Bucks) Giannis Antetokounmpo, sarà una delle protagoniste dei Campionati del Mondo grazie a parecchi giocatori di grande esperienza e che da parecchio tempo giocano in nazionale. Oltre al già citato Antetokounmpo, merita particolare attenzione il playmaker Evangelos Mantzaris che dopo otto stagioni ha lasciato l’Olympiakos per accasarsi nell’UNICS Kazan, ma attenzione anche alle ali Kostas Papanikolau e Ioannis Papapetrou militanti rispettivamente all’Olympiakos e al Panathinaikos.

Gli ellenici vengono da due vittorie in amichevoli molto facili contro Ungheria (83-59) e Iran (88-58), giocate entrambe la scorsa settimana e che ha visto il debutto estivo di Giannis Antetokounmpo che ha fatto vedere di essere già in piena forma anche se le avversarie non erano di grande valore.

Nel torneo dell’Acropolis ci sono anche Serbia e Turchia che si affronteranno sempre oggi alle ore 17 (in Italia), la seconda giornata prevede sabato Italia-Serbia e Grecia-Turchia, infine si chiuderà domenica con Italia-Turchia e Grecia-Serbia.

Grecia-Italia, diretta tv e streaming

Il match tra Grecia-Italia (inizio ore 19.30), valevole per per la prima giornata del “Torneo dell’Acropolis”, sarà visibile sul canale satellitare Sky Sport Arena (ch. 204 del decoder Sky) con collegamento alle ore 19.25; la telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Pessina.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.