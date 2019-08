Italbasket: ufficiale i 12 convocati per i mondiali in Cina

Romeo Sacchetti ufficializza i convocati per la FIBA World Cup 2019.

Ufficializzati i tagli finali di Brian Sacchetti,ala della Leonessa Brescia,(figlio di coach Meo)e di Giampaolo Ricci,ala-centro della Virtus Bologna.

Di seguito i 12 giocatori che prenderanno parte alla rassegna iridata in Cina in programma dal 31 agosto al 15 settembre.

-#00 Amedeo Della Valle: G,Olimpia Milano

-#3 Marco Belinelli: G,San Antonio Spurs

-#5 Alessandro Gentile: G/A,Free Agent

-#6 Paul Biligha: C,Olimpia Milano

-#7 Luca Vitali: P,Leonessa Brescia

-#8 Danilo Gallinari: A,Oklahoma City Thunder

-#10 Daniel Hackett: P,CSKA Mosca

-#12 Ariel Filloy: P/G,Umana Reyer Venezia

-#15 Jeff Brooks: A/C,Olimpia Milano

-#16 Amedeo Tessitori: C, De Longhi Treviso

-#23 Awudu Abass: G/A,Leonessa Brescia

-#70 Luigi Datome: A,Fenerbache Istambul (Capitano)

Coach:Romeo Sacchetti

Assistant Coach 1:Emanuele Molin

Assistant Coach 2:Massimo Maffezzoli

La nazionale italiana di pallacanestro è pronta a dar battaglia in quel di Foshan dove si terranno le partite del gruppo D.

Di seguito il calendario degli incontri della prima fase del gruppo D:

-Filippine-Italia,31 agosto,ore 13.30(ore italiane)

-Italia-Angola,02 settembre,ore 09.30(ore italiane)

-Italia-Serbia,04 settembre,ore 13.30(ore italiane)

Nell’eventualità di un passaggio del primo turno,l’ Italbasket accederà alla seconda fase del torneo(che comincierà sabato 7 settembre) con le prime due classificate del gruppo C,composto da Spagna,Iran,Tunisia e Porto Rico. Da questo ulteriore gruppo,le prime due classificate accederanno ai quarti di finale che si disputeranno martedì 10 e mercoledì 11 settembre.