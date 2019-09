Argentina-Francia, solo un posto per la finale. Semifinali dei Mondiali 2019 di Basket in corso di svolgimento in Cina. Venerdì 13 settembre, alle ore 14 italiane, scenderanno in campo l’Argentina e la Francia. I sudamericani hanno eliminato la Serbia nei quarti di finale, mentre i galletti hanno fatto fuori gli Usa. L’Argentina contro i serbi, favoriti alla vigilia, hanno giocato una partita praticamente perfetta. Alla Serbia di coach Djordjevic non è bastata la solita, sontuosa, prestazione di Bogdanovic autore di 21 punti. Impresa anche della Francia che ha battuto gli Stati Uniti. Vero è che la nazionale a stelle e strisce era priva delle tante stelle Nba, ma gli americani a basket bisogna sempre batterli. La vincente di Argentina-Francia giocherà in finale contro la vincente dell’altra semifinale, quella tra Spagna e Australia.

Argentina-Francia, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Francia, info tv e streaming. Come tutte le altre partite di questo Mondiale 2019 di basket in Cina, anche questo match verrà trasmesso da Sky. In particolare la seconda semifinale dei campionati mondiali di basket verrà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando Sky). In più c’è anche la possibilità di seguire la partita in streaming con Sky Go. Il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il match comincerà alle ore 14 italiane, previsti 4 tempi da 10 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei 40 minuti di gioco effettivo, si procederà con supplementari di 5 minuti l’uno. Argentina-Francia si sono affrontate lo scorso 17 agosto in un’amichevole di preparazione al mondiale. Vinsero i galletti per 77-58. Risale al 2 agosto 2016 l’ultima vittoria dei sudamericani sui galletti. Si trattava di un’altra amichevole, l‘Argentina si impose per 86-79. La finale per il primo posto del Mondiale 2019 di basket è in programma domenica 15 settembre, alle 14 ora italiana. Alle 10, sempre ora italiana, si disputerà la finale per il terzo posto.