Italia-Angola, Mondiali Basket: diretta tv e streaming, dove vedere match 2 settembre

L’esordio positivo dell’Italia nel Mondiale di Basket a Cina 2019, ha caricato a mille Gallinari & co. Gli azzurri sono consapevoli della loro forza e puntano alla vittoria finale, anche se squadre come USA e Serbia fanno paura. La selezione italiana ha strapazzato le Filippine in questa prima uscita Mondiale, mostrando grande affiatamento. I big Gallinari e Belinelli non hanno deluso, specialmente il Gallo, autore di ben 16 punti. Sugli scudi Datome e Della Valle, autori di 17 punti a testa. Il prossimo avversario degli azzurri sarà l’Angola, squadra sulla carta debole è reduce da una sonora sconfitta per 105 a 59 contro la Serbia. Gli angolani dunque non preoccupano la squadra di Sacchetti, che vuole portare a casa la seconda vittoria in questo Mondiale cinese. Il match andrà di scena lunedì 2 settembre alle ore 09:30 di mattina, ora italiana.

Italia-Angola, Mondiali Basket: diretta tv e streaming, dove vedere match ore 20:45 2 settembre

Il match Italia-Angola, valido per il Mondiali di Basket 2019 in Cina, andrà in scena lunedì 2 settembre alle 09:30, ora italiana. La diretta tv del match sarà disponibile su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, la gara sarà visibile attraverso l’applicazione Sky Go, oppure nuovo servizio streaming di Sky, NOW TV. Buona visione!