Italia-Spagna, Mondiali Basket: diretta tv e streaming, dove vedere il match venerdì 6 settembre

Venerdì 6 settembre alle ore 14.30 italiane (le 20.30 locali) al Gymnasium di Wuhan (Cina) Italia-Spagna si sfideranno nel primo match della seconda fase del Mondiale del basket.

Italia-Spagna, presentazione del match

Gli azzurri del ct Romeo Sacchetti nella prima fase hanno ottenuto il secondo posto nel girone D dietro la favorita Serbia ottenendo quattro punti grazie alle vittorie facili contro Angola e Filippine; purtroppo nella terza gara la Nazionale di Sasha Djordjevic si è dimostrata più forte sia tecnicamente che fisicamente nonostante l’Italia sia rimasta in gara fino a otto minuti dalla fine (solo -2) per poi crollare nel finale.

La Spagna di coach Sergio Scariolo ha vinto il girone C a punteggio pieno con tre vittorie in altrettanti incontri su Tunisia, Porto Rico ed Iran; con i portoricani giunti secondi e avversari dell’Italia domenica 8 (ore 10.30). Ricordiamo che le squadre si portano dietro i punti accumulati nella prima fase, quindi il match tra azzurri e iberici sarà decisivo se a vincerlo saranno quest’ultimi perchè andrebbero a + 4 con un match solamente da giocare (Serbia-Spagna), mentre se i ragazzi di Sacchetti dovessero farlo loro affiancherebbero le furie rosse ma con un ultimo incontro abbordabile da giocare, ovvero contro Porto Rico che presumibilmente già sarà tagliata fuori dal discorso qualificazione (accedono ai quarti le prime due) e dunque con ottime probabilità di accedere ai quarti di finale.

Dunque una gara da dentro o fuori per la Nazionale italiana che parte sfavorita ma se farà vedere le buone cose della prima fase se la potrà giocare; ovviamente Gallinari, Belinelli e capitan Datome dovranno trascinare i loro compagni all’impresa, comunque se dovesse andare male, l’Italia per il prossimo anno ha ottenuto il pass per il torneo Preolimpico per gli ultimi posti per Tokyo 2020.

Italia-Spagna, diretta tv e streaming

Italia-Spagna, match valido per la prima giornata della seconda fase dei Mondiali, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (ch.201 del decoder Sky e 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena HD (ch.204 Sky), con il commento di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.