USA-Francia, Mondiali Basket: diretta tv e streaming, dove vedere il quarto di finale mercoledì 11 settembre

Mercoledì 11 settembre alle 13 (ora italiana) USA-Francia si sfideranno al Dongfeng Nissan Cultural and Sports Centre di Dongguan (Cina), match valido per i quarti di finale dei Mondiali di basket.

USA-Francia, presentazione del match

Fino a questo momento la Nazionale statunitense di coach Gregg Popovich, favorita della rassegna iridata, dopo un inizio difficoltoso sta cominciando a carburare, anche se va ricordato che le maggiori stelle del campionato NBA non sono presenti. Nella prima fase vittoria all’esordio contro la Repubblica Ceca, mentre nel secondo match gli USA si sono salvati proprio all’ultimo contro la Turchia vincendo solamente al tempo supplementare ma rischiando seriamente di uscire sconfitti. Nell’ultima gara del girone passeggiata sul modesto Giappone che nulla ha potuto contro lo strapotere avversario; nella seconda fase doppia vittoria con sedici punti di scarto prima contro la Grecia e poi il Brasile che ha dato il primo posto del raggruppamento. Sugli scudi fino ad ora Kemba Walker e Myles Turner giocatori imprescindibili insieme a Jaylen Brown.

La Francia del coach Vincent Collet, dopo la vittoria all’esordio contro la Germania di quattro punti, ha asfaltato Giordania e Repubblica Dominicana, concludendo al primo posto il girone della prima fase, nella seconda invece dopo il difficile successo sulla Lituania c’è stata la brutta sconfitta al fotofinish per mano dell’Australia che ha relegato i transalpini al secondo posto costringendoli ora al difficile quarto contro gli americani mentre gli australiani se la vedranno contro la più abbordabile Repubblica Ceca. Dunque sconfitta molto pesante e ora per cercare di raggiungere le semifinali la Nazionale francese dovrà fare un match perfetto dove le stelle Rudy Gobert, Nando De Colo ed Evan Fournier dovranno prendere per mano la squadra e giocare alla perfezione.

Chi avrà la meglio tra USA-Francia giocherà venerdì 13 settembre contro la vincente dell’altro quarto Argentina-Serbia, dunque si prospetta una semifinale di grande livello, qualunque essa sia.

USA-Francia, diretta tv e streaming

USA-Francia, match valido per i quarti di finale (mercoledì 10 settembre) dei Mondiali, sarà visibile su Sky Sport Arena HD (ch.204 Sky) a partire dalle ore 12.55 con il commento di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.