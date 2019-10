Fortitudo Bologna-De Longhi Treviso: streaming Eurosport Player e diretta tv, domenica 13 ottobre 2019. Domenica 13 ottobre alle ore 20.45 al Paladozza di Bologna, Fortitudo Bologna-De Longhi Treviso scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel match della quarta giornata del campionato Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.



Fortitudo Bologna-De Longhi Treviso, presentazione del match

Fortitudo Bologna e De Longhi Treviso scendono in campo sul parquet del Paladozza nel match valido per il 4° turno del campionato di Serie A. Per entrambe le squadre, rivali fino allo scorso anno in A2, è la prima sfida in Serie A. I padroni di casa sono a 4 punti in virtù delle due vittorie iniziali a Pesaro nell’esordio e nella seconda giornata a Bologna con la Reyer Venezia, striscia interrotta dalla sconfitta di domenica scorsa a Varese (83-60, 18 punti di Aradori, 15 di Robertson); invece la De Longhi Treviso, dopo le prime due partite perse con Milano in casa e a Cremona, domenica scorsa ha rotto il ghiaccio al Palaverde cogliendo i primi 2 punti con Pistoia.

Ricordiamo, infine, che sarà un Paladozza da tutto esaurito quello che farà da cornice alla sfida di domenica sera tra la Fortitudo Pompea Bologna e la De Longhi Treviso. Alla palla a due, in programma alle 20.45 il Madison di Piazza Azzarita darà così la solita fantastica cornice di pubblico e di calore. Un confronto da sempre tanto sentito tra le due tifoserie, anche ai tempi in cui la Fortitudo se la vedeva contro l’allora Benetton Treviso, rivalità rinverdita negli ultimi anni in A2. Adesso le due squadre da matricole di lusso si ritrovano nel massimo campionato, con obiettivi simili e con la stessa voglia di tornare in alto.

Fortitudo Bologna-De Longhi Treviso, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Fortitudo Bologna-De Longhi Treviso con palla a due alle ore 20.45, in diretta streaming solo su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Per chi non avesse l’abbonamento a Eurosport, potrà seguire il match di basket tra i felsinei e i trevigiani anche in diretta tv e in chiaro su Rai Sport +HD (ch. 57 DTT) e in diretta streaming gratis su RaiPlay (iscrivendosi e accedendo con le credenziali) con collegamento a partire dalle ore 20.40. Telecronaca affidata ad Edi Dembiski e Sandro De Pol.