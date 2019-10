Olimpia Milano-Barcellona da paura! Halloween Night

Bella ma sopratutto interessante iniziativa dell’AX Armani Exchange Milano che offre la possibilità in occasione della partita di Euro League contro il Barcellona il primo novembre alle 20.00, a chiunque si presenterà in maschera alle biglietterie del Mediolanum Forum l’acquisto di un biglietto nello stage laterale al prezzo di 5 euro. Il prezzo di acquisto di un biglietto in quel settore senza maschera rimarrà invariato a 25 euro, insomma un’occasione da non perdere!

Inoltre durante l’intervallo, quindi tra il secondo e il terzo quarto verrà premiata sul parquet la maschera più bella della serata. Il premio sarà svelato probabilmente la sera stessa.

Insomma una bella opportunità per vedere all’opera una delle partite più interessanti dell’Euro League, a poco prezzo. Chiaramente il Barcellona che ha ottenuto 4 successi nelle prime quattro partite al fronte di tre vittorie e una sconfitta dell’Olimpia Milano è sicuramente la squadra favorita.

Milano che è partita sicuramente forte in campo europeo, ma un po’ a rilento in Lega A, infatti nelle prima sei giornate ha totalizzato 6 punti nel complesso, certamente al di sotto di quanto è abiutuata a fare solitamente, anche se va detto che al momento l’impegno di Euro League è sicuramente più importante della Lega A, che alla fine viene sempre decisa durante i Playoff.