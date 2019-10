Vanoli Cremona-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport, domenica 20 ottobre 2019. Domenica 20 ottobre alle ore 17.00 al PalaRadi di Cremona, Vanoli Cremona-Olimpia Milano scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel match della quinta giornata del campionato Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.



Vanoli Cremona-Olimpia Milano, presentazione del match

Vanoli Cremona e Olimpia Milano scendono in campo sul parquet del PalaRadi nel match valido per il 5° turno del campionato di Serie A. L’Olimpia Milano, dopo la vittoria europea contro il Panathinaikos, proverà a ritrovare il sorriso all’interno dello stivale dove le cose non sono iniziate nel migliore dei modi, con due sconfitte nelle prime quattro uscite. Ma attenzione: Vanoli Cremona-Olimpia Milano è anche la sfida tra l’ attuale e l’ex C.T. della nazionale italiana: infatti a guidare la formazione cremonese troveremo coach Meo Sacchetti, mentre sulla panchina milanese abbiamo coach Ettore Messina.

La squadra di Coach Sacchetti arriva all’appuntamento da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima arrivata contro la Grissin Bon Reggio Emilia. Per la squadra di casa sarà importante giocare una partita intensa ed alzare il ritmo ogni volta che ne hanno l’occasione, in modo da trovare punti in contropiede sia in entrata che con tiri da tre punti. La squadra di Ettore Messina, invece, è reduce dalla sconfitta contro l’Happy Casa Brindisi in campionato, ma i biancorossi sono riusciti subito ad alzare la testa in Eurolega con la grandissima vittoria ad Atene contro il Panathinaikos di Nick Calathes. Di certo però la vittoria milanese passerà dalle prestazioni delle proprie punte di diamante: Sergio Rodriguez, Luis Scola e Vladimir Micov.



Vanoli Cremona-Olimpia Milano, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Vanoli Cremona-Olimpia Milano con palla a due alle ore 17.00, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.40. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Ricordiamo, infine, che il match tra Cremona e Milano sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.