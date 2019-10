Basket Serie A, Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia: streaming Eurosport Player e diretta tv domenica 06 ottobre

Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia: streaming Eurosport Player e diretta tv domenica 06 ottobre. Domenica 06 ottobre 2019 alle ore 21.00 al Paladozza di Bologna, Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel match della terza giornata del campionato Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.



Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia, presentazione del match

Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia scendono in campo sul parquet del Paladozza nel match valido per il 3° turno del campionato di Serie A. Le due squadre scendono quindi in campo dopo una settimana europea dai destini contrari: gli uomini di Djordjevic sono usciti vittoriosi dal parquet tedesco di Ulm, mentre i veneti campioni d’Italia hanno ceduto all’ultimo secondo in casa contro il Partizan.

L’Umana Reyer Venezia ha vinto le ultime 5 gare consecutive contro Bologna, che non vince contro la Reyer dal 4 Ottobre 2015. E’ invece di una sola vittoria nelle ultime 13 gare quella della Virtus contro Venezia. Inoltre, sarà la prima volta che Djordjevic e De Raffaele si incontrano nel massimo campionato di basket italiano. Djordjevic ha affrontato da capo allenatore di Treviso la Reyer Venezia in due occasioni, quando era allenata da Andrea Mazzon, nella stagione 2011/12 ottenendo una vittoria. De Raffaele, infine, ha un bilancio di 4 vittorie su 5 gare contro la Virtus Bologna, unica sconfitta il 23/10/2005 quando sedeva sulla panchina della Viola Reggio Calabria.

Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia con palla a due alle ore 21.00, in diretta streaming solo su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.45. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Per chi non avesse l’abbonamento a Eurosport, potrà seguire il match di basket tra i felsinei e i veneti anche in diretta e in chiaro su Rai Sport +HD (ch. 57 e ch. 58 DTT) e in diretta streaming gratis su RaiPlay (iscrivendosi e accedendo con le credenziali) con collegamento a partire dalle ore 20.50. Previsto anche un pre e post partita in diretta dal Paladozza di Bologna.