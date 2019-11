Basket Serie A: il punto sul campionato e il calendario televisivo dall’ 11.a alla 14.a giornata. Il campionato di basket italiano di Serie A è iniziato solamente da dieci giornate ma ha fatto già vedere cose interessanti e dove si può fare già un piccolo bilancio anche se ovviamente la stagione è ancora lunga e potrà succedere di tutto e il contrario di tutto. Attualmente la classifica dice che c’è solo una squadra a punteggio pieno con diciotto punti ed è la Segafredo Virtus Bologna del nuovo allenatore Alexsander Djordjevic, che dopo la non qualificazione ai playoff della primavera scorsa, in questa stagione non vorrà farsi sfuggire l’obiettivo.

Basket Serie A, programma televisiva 11.a-14.a giornata

Undicesima giornata

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi: sabato 30/11/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Virtus Roma: domenica 01/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Pallacanestro Treviso-De Longhi Treviso: domenica 01/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia: domenica 01/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Banco Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia: domenica 01/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia: domenica 01/12/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Vanoli Basket Cremona: domenica 01/12/2019 ore 20.15 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Acqua S. Bernardo Cantù: domenica 01/12/2019 ore 20.45 Eurosport Player

Riposa: Pompea Fortitudo Bologna

Dodicesima giornata

Pompea Fortitudo Bologna-Dolomiti Energia Trentino: sabato 07/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-OriOra Pistoia: domenica 08/12/2019 ore 12.00

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-A|X Armani Exchange Milano: domenica 08/12/2019 ore 16.30 Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Banco Sardegna Sassari: domenica 08/12/2019 ore 17.00 Eurosport Player

Acqua S. Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese: domenica 08/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Vanoli Basket Cremona-Segafredo Virtus Bologna: domenica 01/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

De Longhi Treviso-Grissin Bon Reggio Emilia: domenica 08/12/2019 ore 19.00 Eurosport Player

Virtus Roma-Pallacanestro Trieste: domenica 08/12/2019 ore 20.45 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Riposa: Umana Reyer Venezia

Tredicesima giornata

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Roma: sabato 14/12/2019 ore 20.00 Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi: sabato 14/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Banco Sardegna Sassari-Pompea Fortitudo Bologna: domenica 15/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-A|X Armani Exchange Milano: domenica 15/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Grissin Bon Reggio Emilia-Pallacanestro Trieste: domenica 15/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player