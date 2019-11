Basket, torneo Pre-Olimpico 2020: ecco le avversarie dell’Italia

A Mies (Svizzera) nella sede della FIBA è stato effettuato il sorteggio del torneo Pre-Olimpico 2020 (23-28 giugno) di basket dove ventiquattro Nazionali si giocheranno gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Tra queste sarà presente anche l‘Italia del coach Meo Sacchetti, reduci dal decimo posto nella FIBA World Cup disputata lo scorso settembre in Cina; azzurri che saranno impegnati a Belgrado sono stati inseriti nel gruppo B dove giocheranno contro Portorico e Senegal, dunque sorteggio piuttosto abbordabile per quanto riguarda la prima fase, ma il problema presumibilmente si presenterà più avanti.

Intanto ricordiamo che accederanno alle semifinali le prime due classificate degli otto raggruppamenti con sfide incrociate (prima girone A-seconda girone B e viceversa) e il girone A che interessa l’Italia è quello composto da Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda e Serbia con quest’ultimi che quasi sicuramente saranno lo scoglio finale per i nostri ragazzi. Dunque un ostacolo molto difficile da superare considerato che la nazionale allenata da Igor Kokoskov (assistant coach ai Sacramento Kings), che ha preso il posto di Sasha Djordjevic, è una delle più forti al mondo (attualmente sesta nel ranking FIBA) e che avrà il vantaggio importante del fattore campo.

Servirà un’Italia ai massimi livelli per strappare il pass per i Giochi Olimpici che mancano purtroppo dal lontano 2004 quando ad Atene arrivò una grandissima medaglia d’argento dietro solo all’Argentina.

I tornei Pre-Olimpici saranno quattro e le vincenti staccheranno il pass per Tokyo 2020 dove andranno a fare compagnia alle già qualificate Giappone (paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran.

Torneo Pre-Olimpico 2020, tutti i gruppi

Belgrado

Gruppo A: Serbia, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda

Gruppo B: Italia, Portorico, Senegal

Kaunas

Gruppo A: Lituania, Corea del Sud, Venezuela

Gruppo B: Slovenia, Polonia, Angola

Spalato

Gruppo A: Germania, Russia, Messico

Gruppo B: Croazia, Brasile,Tunisia

Victoria

Gruppo A: Canada, Grecia, Cina

Gruppo B: Turchia, Repubblica Ceca, Uruguay

Torneo Pre-Olimpico 2020, calendario Italia

24 giugno: Italia-Senegal

25 giugno: Italia-Portorico

27 giugno: eventuale semifinale

28 giugno: eventuale finale