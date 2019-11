Olimpia Milano-Banco Sardegna Sassari: streaming e diretta tv Eurosport, domenica 24 novembre 2019. Domenica 24 novembre alle ore 17.00 al Mediolanum Forum di Milano, Olimpia Milano-Banco Sardegna Sassari scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel big match della decima giornata del campionato Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida in diretta tv e streaming.



Olimpia Milano-Banco Sardegna Sassari, presentazione del match

Olimpia Milano e Banco Sardegna Sassari scendono in campo sul parquet del Mediolanum Forum nel match valido per il 10° turno del campionato di Serie A. Sarà il remake della semifinale playoff della scorsa stagione, nella quale i giganti furono assoluti dominatori, sbancando per due volte il Forum e chiudendo definitivamente i giochi in Sardegna.

Ci sarà sicuramente voglia di rivalsa per i meneghini che, dopo aver patito la prima sconfitta casalinga in Eurolega contro l’Anadolu Efes, vogliono riscattarsi in campionato, in cui finora hanno avuto un rendimento con più ombre che luci: sono soltanto 10 i punti raccolti dalla formazione di Ettore Messina, a -8 dalla testa della classifica. Al contrario, la Dinamo Sassari arriva a questo confronto sulle ali dell’entusiasmo dopo la sensazionale rimonta ad Holon in Champions League: in campionato, il team di Gianmarco Pozzecco occupa la seconda posizione a quota 12 punti e, in caso di colpo grosso in Lombardia, accorcerebbe le distanze dalla Virtus capolista.

Olimpia Milano-Banco Sardegna Sassari, diretta tv e streaming Eurosport

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Olimpia Milano–Banco Sardegna Sassari con palla a due alle ore 17.00, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.40. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Ricordiamo, infine, che il match tra Olimpia Milano e Banco Sardegna Sassari sarà visibile in streaming anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.