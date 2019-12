Basket Serie A: il punto sul campionato e il calendario televisivo dall’ 11.a alla 14.a giornata. Il campionato di basket italiano di Serie A è iniziato solamente da dieci giornate ma ha fatto già vedere cose interessanti e dove si può fare già un piccolo bilancio anche se ovviamente la stagione è ancora lunga e potrà succedere di tutto e il contrario di tutto. Attualmente la classifica dice che c’è solo una squadra a punteggio pieno con diciotto punti ed è la Segafredo Virtus Bologna del nuovo allenatore Alexsander Djordjevic, che dopo la non qualificazione ai playoff della primavera scorsa, in questa stagione non vorrà farsi sfuggire l’obiettivo. Segue a quota 14 punti l’Happy Casa Brindisi.

Nel gruppetto a quota 12 punti, oltre all’Armani Milano partita con i favori del pronostico, ma che ha già perso in casa contro Brescia, troviamo gli stessi bresciani, Sassari e Pompea Bologna che presumibilmente saranno tutte squadre che lotteranno per la qualificazione alla post-season; la vera delusione per ora è Venezia campione d’Italia solamente tre mesi e mezzo fa e già costretta ad inseguire avendo vinto solamente all’esordio contro Trieste e uscita sconfitta in trasferta curiosamente dalle due trasferte contro le squadre di Bologna. I lagunari sono in compagnia di Reggio Emilia, Cremona, Treviso e Roma a quota 10 punti. Al quartultimo posto troviamo Cantù, mentre l’unica squadra ferma ancora a 0 punti è Pesaro.

Basket Serie A, programma televisiva 11.a-14.a giornata

Undicesima giornata

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi: sabato 30/11/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Virtus Roma: domenica 01/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Pallacanestro Treviso-De Longhi Treviso: domenica 01/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia: domenica 01/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Banco Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia: domenica 01/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia: domenica 01/12/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Vanoli Basket Cremona: domenica 01/12/2019 ore 20.15 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Acqua S. Bernardo Cantù: domenica 01/12/2019 ore 20.45 Eurosport Player

Riposa: Pompea Fortitudo Bologna

Dodicesima giornata

Pompea Fortitudo Bologna-Dolomiti Energia Trentino: sabato 07/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-OriOra Pistoia: domenica 08/12/2019 ore 12.00

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-A|X Armani Exchange Milano: domenica 08/12/2019 ore 16.30 Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Banco Sardegna Sassari: domenica 08/12/2019 ore 17.00 Eurosport Player

Acqua S. Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese: domenica 08/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Vanoli Basket Cremona-Segafredo Virtus Bologna: domenica 01/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

De Longhi Treviso-Grissin Bon Reggio Emilia: domenica 08/12/2019 ore 19.00 Eurosport Player

Virtus Roma-Pallacanestro Trieste: domenica 08/12/2019 ore 20.45 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Riposa: Umana Reyer Venezia

Tredicesima giornata

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Roma: sabato 14/12/2019 ore 20.00 Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi: sabato 14/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Banco Sardegna Sassari-Pompea Fortitudo Bologna: domenica 15/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-A|X Armani Exchange Milano: domenica 15/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Grissin Bon Reggio Emilia-Pallacanestro Trieste: domenica 15/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: domenica 15/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

Acqua S. Bernardo Cantù-De Longhi Treviso: domenica 15/12/2019 ore 18.30 Eurosport Player

OriOra Pistoia-Vanoli Basket Cremona: domenica 15/12/2019 ore 20.45 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Riposa: Germani Basket Brescia

Quattordicesima giornata

Vanoli Basket Cremona-Openjobmetis Varese: sabato 21/12/2019 ore 20.30 Eurosport Player

OriOra Pistoia-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: domenica 22/12/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Banco Sardegna Sassari-Segafredo Virtus Bologna: domenica 22/12/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player

Pompea Fortitudo Bologna-Happy Casa Brindisi: domenica 22/12/2019 ore 17.30 Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino: domenica 22/12/2019 ore 18.00 Eurosport Player

Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia: domenica 22/12/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Pallacanestro Trieste-Acqua S. Bernardo Cantù: domenica 22/12/2019 ore 19.00 Eurosport Player

Virtus Roma-Germani Basket Brescia: domenica 22/12/2019 ore 20.45 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Riposa: De Longhi Treviso