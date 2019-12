Dove vedere Brindisi Neptunas Klaipeda: orario e diretta live Champions League 11 dicembre

A una settimana di distanza dall’ultimo incontro disputato, la Happy Casa Brindisi torna sul parquet per l’ottava giornata di Champions League basket 2019 2020. L’amara sconfitta subita sette giorni fa all’overtime contro lo Zaragoza, obbliga gli uomini di Francesco Vitucci alla vittoria contro il Neptunas Klaipeda, per tentare di risalire da quell’ultimo posto nel gruppo D e magari riagganciare la zona playoff. Per chi si stesse chiedendo dove vedere Brindisi Neptunas Klaipeda, avvisiamo subito che non ci sarà alcuna copertura televisiva da parte delle principali emittenti. Nulla di cui preoccuparsi però, visto che il live di Brindisi Neptunas Klaipeda potrà comunque essere seguito in streaming.

Live Brindisi Neptunas Klaipeda, dove vedere il match oggi 11 dicembre

Come abbiamo anticipato, non ci sarà emittente televisiva che trasmetterà in diretta live Brindisi Neptunas Klaipeda. Per vedere la partita di basket di Champions League dovremo quindi virare sullo streaming, garantito in particolare dalla piattaforma Eurosport Player. La diretta in tempo reale di Brindisi Neptunas ci sarà a partire dalle 20:30 al PalaPentassuglia, dove finora la Stella del Sud ha tenuto un ruolino di marcia davvero impressionante. Sono infatti tre le vittorie su altrettante partite giocate tra le mura amiche che fanno ben sperare i più di tremila tifosi che stasera riempiranno le gradinate nel palazzetto di casa.