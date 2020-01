Basket serie A2 girone Est: Feli Pharma corsara, Pompea Mantova sprecona

Alla Grana Padano Arena derby all’ora di pranzo tra Mantova e Ferrara, vediamo la cronaca:

Primo quarto

Prima parte di periodo con la Pompea molto contratta, il solo Raspino sembra nella partita, mentre Ferrara macina gioco sia in attacco che in difesa, punteggio basso a metà periodo 13-6 per gli ospiti. Molti errori per Mantova che non trova il canestro sia dalla corta che dalla lunga distanza, Ferrara sul + 9 con Wiggs e Baldassarre sugli scudi, 15-6 in suo favore a 3 minuti dal termine del periodo. Pompea sempre addormentata che non riesce ad ingranare in questo match per ora, Ferrara molto in palla invece: provano Ghersetti e Visconti a dare la scossa con un parziale di 6-0 la Pompea si porta 15-19 in meno di 30 secondi. Finisce così il quarto in rimonta per i virgiliani che erano ancora forse fuori dal palazzetto nei primi 8 minuti, Ferrara bene con Wiggs.

Secondo quarto

Il periodo si apre con una bomba di Clarke per la Pompea e difese belle toste per entrambi i team, dopo 3 minuti punteggio 24-21 per i mantovani che sono rientrati in campo molto diversi dal primo periodo; Ferrara dal canto suo non riesce più ad essere fluida come prima e trova grosse difficoltà invece a segnare. Ma nel basket basta una palla recuperata e due canestri sbagliati, mini parziale di 8-0 per Ferrara che si riporta avanti 29-24. Partita punto a punto, si sblocca a nche Lawson per la Pompea, punteggio però in favore della Feli Pharma Ferrara 35-33 a 1,40 dall’intervallo lungo. Finisce il quarto con Ferrara avanti 37-36, partita molto equilibrata.

Terzo quarto

Buona partenza per Ferrara con Wiggs molto in palla, 41-47 il punteggio che premia sempre gli ospiti, momento difficile per Mantova che prova a rimanere comunque in scia e nella partita affidandosi a Clarke e Ghersetti: 46-47 in un batter d’occhio e non siamo neanche a metà tempo. Visconti con una sua classica tripla riporta la Pompea sul + 4, 51-47 dopo un breve periodo di difficoltà. Sempre Visconti porta il massimo vantaggio Pompea , +7 su Ferrara che comunque non demorde. Piccolo recupero per la Feli Pharma che si riporta sul -5, 56-51 il punteggio a 2,05 dal termine. Gioco interrotto purtroppo per un grave malore del vicepresidente di Ferrara a bordo campo, atmosfera surreale alla Grana Padano Arena.

Viene ripresa la partita e finisce questo terzo quarto con la Pompea avanti 59 a 53 su Ferrara

Quarto periodo

Purtroppo in questo quarto la partita è completamente destabilizzata da quello che è successo prima, 3 minuti senza segnare un canestro per entrambi i team, Pompea avanti 61-56 in mezzo a tanti errori.Partita punto a punto con Ferrara in recupero a 3 minuti dal termine dell’incontro, Vencato sta prendendo in mano i suoi, Wiggs ha la palla del pareggio, ma commette infrazione di passi. Continuano gli errori da entrambe le parti, 63-63 pareggio di Campbell ad un minuto dalla fine e sorpasso con un bel canestro da sotto di Wiggs per Ferrara; ennesima palla persa di Mantova, Ferrara vince di misura in un match poco spettacolare 69-67.

Pompea Mantova:

Sarto, Colussa, Poggi, Raspino, Visconti, Ferrara, Vigori, Ghersetti, Maspero, Epifani, Clarke, Lawson

Coach Finelli

Feli Pharma Ferrara

Wiggs, Vencato, Fantoni, Ramazziotti, Baldassarre, Beretta, Panni, Buffo, Balducci, Ianelli, Campbell, Ebeling

Coach Leka