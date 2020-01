Nba, morto Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre 3 persone in un incidente in elicottero

La Notizia sconvolgente della morte di Kobe Bryant, la figlia Gianna, una compagna della figlia e un parente e il pilota arriva dalla California intorno alle 14:30 (orario New York). Non si sanno ancora le cause della catastrofe ma le condizioni meteo sarebbero state particolarmente difficili, con una fitta nebbia e nuvole basse a disturbare la visibilità del pilota. Non è ancora chiaro dove fosse diretto Bryant, ma con ogni probabilità a una partita di basket della squadra della figlia. La moglie Vanessa non era a bordo di quel maledetto elicottero, per qualche minuto si è diffusa, invece, la voce che con Kobe ci fosse anche l’ex stella dei Lakers Rick Fox, voce poi smentita dalla figlia. La Nba sta valutando come rispondere alla tragedia, all’inizio sembrava possibile un rinvio delle due partite pomeridiane, in programma a Denver e l’altra a San Antonio, che invece sono andate in scena come previsto. Molto probabilmente si disputeranno anche le altre sei gare in programma però pare che Kyrie Irving abbia scelto di non scendere in campo dopo aver appreso la bruttissima notizia. INTORNO ALLE ORE 23 ITALIANE CONFERENZA STAMPA DELLA POLIZIA DI LOS ANGELES.



LA CARRIERA DI KOBE BRYANT

Kobe è cresciuto cestisticamente in Italia dove ha vestito le maglie di Pistoia, Reggio Calabria, Rieti e Reggio Emilia per poi passare in NBA dove nel 1996 viene selezionato nel draft dagli Charlotte Hornets, ma ceduto subito ai Los Angeles Lakers dove ha conquistato 5 titoli e votato due volte MVP delle Finals. Con la sua nazionale ha vinto due olimpiadi, quella del 2008 e del 2012. Nel 2016, Kobe si ritira dal basket e nella gara di addio regala spettacolo realizzando 60 punti.

ULTIMA NOTIZIA : La NBA decide di ritirare la maglia N° 24 da tutte le squadre di NBA.