Oriana Milazzo promessa del basket italiano, che dopo aver militato in serie A1 ed aver indossato la maglia della Nazionale, ha deciso di intraprendere il percorso per diventare suora di clausura presso il monastero di Santa Chiara di Alcamo.

Secondo le sue parole rilasciate sulla rivista Avvenire oggi suor Chiara Luce dal 13 maggio scorso “Nonostante il successo in campo e la convocazione in Nazionale c’era qualcosa che continuava a mancarmi, sentivo una insoddisfazione in me. Cominciavano gli interrogativi nel cuore per comprendere quale fosse il mio posto nel mondo per il mio bene“. Poi alla Giornata mondiale della Gioventù di Madrid qualcosa è cambiato e si è subito avvicinata al monastero di Alcamo e alle altre sorelle: “Mi sono sentita come se ritornassi a casa” da qui il suo percorso per diventare suora.

Carriera sportiva

Oriana Milazzo è stata playmaker in Serie A1 con l’Acer Priolo e nella Nazionale Under-20.

Viene tesserata giovanissima dalla Lazùr. È allenata da Saška Aleksandrova ed è campionessa provinciale e regionale allieve nel 2002-03. Due stagioni dopo, nel 2004-05, ancora con la Lazùr vince il titolo regionale cadette.

Ha disputato una stagione in Serie A2 nel 2005-06 con il Basket Alcamo. Passata a Priolo Gargallo, ha esordito in Serie A1 nel 2006-07.

Il 4 novembre 2010 torna ad Alcamo, in A2, per sostituire l’infortunata Elena Bandini.

Con la società trapanese ottiene la promozione in A.

In Nazionale

Nel 2007 entra a far parte della Nazionale Under-18, con la quale partecipa all’Europeo che si disputa in Serbia.

Due anni dopo è ancora in squadra, con un ruolo di maggiore importanza: 4,6 punti in 22,3 minuti nell’Italia Under-18 all’Europeo in Svezia. Il commissario tecnico Nino Molino la convoca per il raduno della Nazionale Under-20 nel giugno 2010 e la inserisce quindi nel roster che prende parte all’Europeo in Lettonia.