Partizan Belgrado-Virtus Bologna : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 20, la Segafredo Virtus Bologna sarà ospite allo Stark Arena di Belgrado, casa del Partizan. La gara valevole per la prima giornata di top 16 di Eurocup, sarà una delle più accese e competitive dell’intera competizione. Andranno a fronteggiarsi infatti le 2 compagini più pronosticate per la vittoria finale del titolo. Da una parte abbiamo la Virtus, allenata da Coach Messina, qualificatasi per le top 16 arrivando prima nel Gruppo A con 8 vittorie su 10, davanti a squadre del calibro di Andorra e Monaco. Per quanto riguarda i serbi invece, sono arrivati secondi nel Gruppo B dietro solo alla Reyer Venezia, collezionando 7 vittorie e 3 sconfitte.

Ora le due squadre si trovano nel Gruppo E, assieme ai turchi del Darussafaka e alla Dolomiti Energia Trento che si scontreranno proprio oggi. La Leonessa Brescia, facente parte del Gruppo F, ieri ha battuto al PalaLeonessa i greci del Promitheas per 63-57 grazie ad un super Awudu Abass. Nello stesso girone c’è anche la Reyer che incontrerà l’Eldenburg oggi.

Dove vedere la partita?

La partita sfortunatamente non sarà possibile seguirla in alcun modo in diretta TV. Come per qualsiasi partita di Eurocup, Partizan Belgrado-Virtus Bologna si potrà vedere via streaming disponendo di un abbonamento a Eurosport Player.